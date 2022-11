Así fue la espectacular decoración de la cena que preparó Anahí para recibir a sus compañeros de RBD Para la ocasión, la cantante contrató los servicios de la compañía de decoración de su hermana mayor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos claros de que existen millones de personas alrededor del mundo que son fieles fanáticos de RBD. Y es que la icónica agrupación mexicana causó furor por varios años desde que empezó en el 2004 con Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann y Christian Chávez después de que estos nos robaran el corazón en la telenovela Rebelde. Hace ya más de diez años que el grupo se separó y los chicos tomaron caminos diferentes, sin embargo, aún siguen vigentes en la memoria de muchísimos fanáticos. Es por eso que este fin de semana se cumplió el sueño de muchos. Resulta que la cinco de los seis miembros de la agrupación se reunieron y disfrutaron de una velada inolvidable en la casa de Anahí, quien para la ocasión tiró la casa por la ventana. Para la cena, la artista contrató los servicios de Puente Medina Events, la empresa de su hermana Marichelo Puente y la decoración quedó espectacular. Para esta ocasión tan especial, la decoradora eligió orquídeas y follaje verde para decorar la mesa, al igual que velas blancas. Además, eligió un individual redondo blanco con gris, un bajo plato transparente, vajilla blanca y servilletas grises. Las copas fueron de color verde. Además, Puente hizo una mesa de quesos, jamones, galletas y salsas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN decoracion Anahi Credit: Instagram/PuenteMedinaEventos Reunion RBD Credit: Instagram/PuenteMedinaEventos Reunion RBD Credit: Instagram/PuenteMedinaEventos Aunque no vimos qué tomaron, estamos seguros de que los chicos brindaron por este reencuentro tan memorable. Los ex RBD llegaron a la velada con respectivas parejas y como era de esperarse vivieron momentos únicos y muy emocionantes que todos plasmaron en fotos y videos que publicaron en sus redes sociales. Si así era la decoración y los aperitivos, nos imaginamos que la cena estuvo exquisita. Aunque faltó Herrera, esta fue una noche inolvidable para los artistas. ¿Será que harán un reencuentro en el escenario?

