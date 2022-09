3 poderosas razones para usar fajas sin importar tu peso, según experta colombiana “Lo que no se cuida, se cae”: Conversamos con la fundadora de la marca ‘forma tu cuerpo’, Astrid Rocío Vega Calvo, sobre los mitos y verdades en torno a esta pieza que se ha vuelto un must en el closet de la mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Astrid Rocío Vega Calvo se casó a una temprana edad [18 años] y su cuerpo cambió considerablemente tras dar a luz a sus 3 hijos en un período de 4 años. Preocupada por su figura, trató diferentes tipos de fajas para disimular el exceso de peso, pero no encontró una que cumpliera con sus requisitos, hasta que creó su propia marca. Graduada de administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, Vega luego se dedicó a estudiar diseño de ropa interior y confección y así aprendió a manejar la licra y a coser. Así, junto a su esposo, creó el molde de una faja que le gustó, la acomodó y que la ayudó a tener de nuevo más confianza en sí misma. Para esta empresaria, la importancia de usar esta pieza radica en 3 poderosas razones: ayudar al cuerpo con postura, aportar comodidad y, por supuesto, es una excelente forma de cuidarse no solamente físicamente, sino también en la autoconfianza. Faja: forma tu cuerpo Credit: Cortesía de la marca Forma tu cuerpo "Yo me maquillo porque me quiero ver bien conmigo misma, por eso utilizo faja porque quiero verme bien conmigo misma, no me quiero conformar. Si me amo, me cuido, no se trata de no aceptarse como uno es, sino de cuidarse". Astrid Rocío Vega Calvo "Hay que usar fajas porque hay que cuidarnos porque lo que no se cuida se cae, es como el brasier aún si tienes los senos pequeños y te colocas brasier el busto se va a caer aunque no tengas hijos", agregó destacando que años atrás las mujeres utilizaban corsets para darle mejor forma al cuerpo y lo hacían a escondidas. Sin embargo, hoy ya hablan abiertamente entre amigas y hasta en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la actualidad, esta empresaria tiene una compañía exitosa que exporta a más de 20 países, entre ellos, Estados Unidos, México, Puerto Rico ¡y muchos más! Asegura que el secreto de su éxito radica en haber creado un producto que resalta la belleza femenina, pero que también la acomoda gracias a su diseño inteligente que es suave con la piel y fácil de poner. Astrid Rocío Vega Calvo Credit: Cortesía de la marca 'Forma tu cuerpo'

