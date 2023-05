Jacky Bracamontes rompió a llorar en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, ¿qué pasó? La conductora fue captada con lágrimas en los ojos por un motivo enternecedor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días de la celebración de los Billboard Mujeres Latinas en la Música, Jacky Bracamontes ha echado la vista atrás para recordar algunos de los emocionantes momentos vividos, tanto delante como detrás de las cámaras. La conductora del magno evento ha mostrado en sus redes un video recopilatorio de situaciones vividas que provocaron risas, sorpresa y también alguna que otra lagrimita. "Tantas cosas pasan en el backstage y que ustedes en casita no ven pero que yo les muestro. Canté, lloré, corrí y me cambié hasta cuatro veces de look... Les cuento un poco lo que fue esta gran noche dedicada a las mujeres", escribió junto a un video en su cuenta de Facebook. Jacky Bracamontes ¿Por qué lloró Jacky Bracamontes en los Billboard de las Mujeres Latinas? | Credit: Mezcalent Una velada que estuvo cargada de instantes conmovedores y muy esperados. Desde la espectacular puesta en escena de Thalía, hasta la recogida del premio a la Mujer del Año, por parte de Shakira, cuyo discurso sigue resonando hasta el día de hoy. Pero hubo otro episodio, no menos sensible y emotivo, que arrancó las lágrimas de Jacky quien, justo en ese momento estaba entre bambalinas. Tal es así, que la también actriz necesito que retocaran su maquillaje. "No puede contener las lágrimas", se escucha de fondo. Y es que, Jacky quedó impactada con el discurso que la hija de Goyo le dedicó a su mamá, su gran motivo de inspiración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La hija de Goyo y la mamá me hicieron llorar", expresó con ojos llorosos. La pequeña Saba, la hija de Goyo GQT, ofreció un discurso mostrándose orgullosa de su mamá, mujer de la que aprende cada día. "Quiero agradecer a mi mamá por inspirarme siempre y animarme a perseguir mis sueños, te amo, mamá", expresó la pequeña. Así vivió Jacky la celebración de los Billboard Mujeres Latinas en la Música donde, no solo sucede lo que se ve delante de las cámaras, sino que hay un mundo maravilloso y mágico detrás de ellas. Uno que la conductora siempre disfruta y saborea al máximo, a pesar del estrés que conlleva. Esta vez, además, estuvo acompañada por sus tres hijas mayores y su esposo, Martín Fuentes, sus talismanes y grandes amores. Las más chiquitinas se quedaron en casa.

