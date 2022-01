Raúl González asombra con su nueva transformación. "¡Es increíble tu cambio!" El presentador venezolano le ganó la batalla a las debilidades y sus esfuerzos están teniendo unos frutos impactantes. ¡Se ve y se siente mejor que nunca! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despertar cada mañana se hace mucho más sencillo y motivador cuando se tiene delante a Raúl González. Su motivación y mensajes alegres tanto en su programa, Despierta América, como en sus redes, son el mejor despertador para los sentidos. Aunque su cambio físico es algo en lo que ha ido trabajando en los últimos años con grandes frutos, es en la actualidad cuando el venezolano ha alcanzado el clímax de su bienestar, convirtiéndose en toda una inspiración para sus seguidores. Su bajada de peso va más allá de verse bien por fuera y se centra más en estar bien por dentro. Pero llegar hasta aquí supone un esfuerzo diario que comparte cada día en sus redes sociales. Desde levantarse a las 5 de la mañana para hacer su primera ronda de cardio, hasta acabar el día con un nuevo entrenamiento físico. Todo ello aderezado con una comida saludable libre de grasas y, sobre todo, una actitud positiva en el día a día. "Sumándole a la vida. Honrando mi palabra y ganándole la batalla a mis debilidades", escribía. Sus plataformas son el espejo de alguien decidido a compartir todo lo que a él le funciona para tener una vida mucho más sana y feliz. Cuidarse por dentro y fuera continúa teniendo resultados impactantes en su aspecto físico, algo por lo que sus seguidores le aplauden y piropean. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Admiro tu determinación", "Constancia y perseverancia, claves del éxito", "Es increíble tu cambio", "Te ves superguapo y saludable", "Cada día más bello", le escribieron algunos con admiración. Raúl González Raúl González | Credit: IG/Raúl González Además de un presentador querido y respetado por su larga trayectoria en televisión, Raúl también se ha convertido en todo un referente para muchos capaz de afrontar momentos tan duros como su contagio de coronavirus con la fe y esperanza que le mueven. Su ejemplo de que cambiar a mejor y mantenerse saludable sumado a sus mensajes de aliento sirven de apoyo e inspiración para las personas que como él están en busca de ese cambio. Y si el también actor y productor ya se veía bien, su cada vez mayor constancia y práctica le hacen lucir aún mucho mejor. Unos cambios físicos que van unidos a esa transformación personal cuyos resultados saltan a la vista. ¡Gracias Raúl!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raúl González asombra con su nueva transformación. "¡Es increíble tu cambio!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.