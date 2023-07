Raúl de Molina comparte cómo ha rebajado 40 libras: "Nos le voy a mentir. Estoy usando las inyecciones" El conductor ha revelado en su programa cuál ha sido el revolucionario tratamiento que le mantiene en línea y le ha ayudado a verse y sentirse tan bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl De Molina La razón por la que Raúl De Molina ha bajado tanto de peso | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Desde hace ya varias semanas, los espectadores han ido notando un visible cambio en el físico de Raúl De Molina. Una notable bajada de peso a la que él mismo ha hecho referencia esta semana en El gordo y la flaca. A comienzos del 2023, el conductor se propuso bajar al menos 40 libras en este año, y así mismo ha sido. Ese es el peso que ha logrado rebajar hasta el momento desde que comenzó todo. ¿Y cómo lo ha logrado? Ha sido él mismo quien lo ha revelado en el show y a su compañera Karina Banda en estos días, ante la ausencia de Lili Estefan. "No les voy a mentir, sí estoy usando las inyecciones", confesó. Es un tratamiento revolucionario que, acompañado de cambios en la nutrición y estilo de vida que inciten al ejercicio, tiene grandes resultados. Por sí solo ni tiene sentido, ni ayudará a lograr el objetivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las inyecciones de semaglutida tienen la función de ralentizar el proceso de digestión, lo que hace a la persona en cuestión sentirse saciada durante más horas. Y así, se evite picar entre horas y caer en la tentación. Raúl no dio más detalle al respecto, tampoco el tiempo que prolongará dicho tratamiento. De momento, y en su caso, está encantado porque le ha funcionado, y eso salta a la vista.

