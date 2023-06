Raúl De Molina muestra su pérdida de peso en traje de baño durante sus vacaciones en Grecia El conductor disfrutó de su esposa y su hija de las paradisíacas playas griegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las grandes pasiones de Raúl De Molina es viajar. El conductor vuelve a estar de trotamundos junto a su hija Mía y su esposa Mily. El destino elegido esta vez ha sido Grecia, desde donde los tres están compartiendo momentos para el recuerdo en sus cristalinas playas. También de su gastronomía, otro de los grandes placeres para el comunicador. Raúl está aprovechando cada momento con sus amores y se ha mostrado feliz y en traje de baño en sus redes disfrutando de las bellezas del país. Raúl De Molina Raúl De Molina se muestra en traje de baño | Credit: (Photo by Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español) En las últimas semanas, el co-presentadora de El gordo y la flaca estaba encantado con la notable bajada de peso que se hizo evidente frente a la pantalla chica y los espectadores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, con este look playero, Raúl se dejó ver con esas libras de menos y cuidando la dieta a pesar de estar de vacaciones. Raúl De Molina Raúl De Molina | Credit: IG/Raúl De Molina Raúl De Molina Raúl De Molina degustando la dieta mediterránea | Credit: IG/Mía De Molina Su hija Mía enseñó algunas imágenes de esta aventura viajera en familia y entre las fotos, había algunas que enseñaban los platos que degustaban. Todo saludable y muy de dieta mediterránea. Además de verse más en forma, Raúl se mostró encantado de la vida por disfrutar de otro rincón más del planeta y siempre en la mejor compañía, la de las mujeres de su vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raúl De Molina muestra su pérdida de peso en traje de baño durante sus vacaciones en Grecia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.