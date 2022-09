¡La esposa de Raúl de Molina impacta con un bikinazo artístico! El presentador compartió una imagen llena de creatividad, color y originalidad junto a su esposa Mily a orillas del mar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del pasado festivo por el Día del Trabajo, Raúl de Molina decidió desear lo mejor a sus seguidores. ¡Y vaya si lo hizo! El copresentador de El gordo y la flaca compartió una fotografía junto a su esposa Mily de Molina que llamó poderosamente la atención. Y no solo por el bikinazo de su mujer a orillas del mar, sino porque la imagen es todo un retrato artístico donde ambos lucen inmersos entre la realidad y la ficción. Raúl de Molina Raúl de Molina y su esposa Mily | Credit: (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images) La original imagen muestra a la parejita feliz y sonriente en este día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La instantánea fue tratada a través de una aplicación, tal y como explicó en los comentarios el presentador a los curiosos que le preguntaron. A pesar de estar modificada, el mensaje fue lo suficientemente claro. Los enamorados estaban encantados de la vida y rodeados de sol, arena y mar. Un día de ensueño, casi de foto de cuento, que resultó ser muy real.

