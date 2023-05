¡Genial! Raúl de Molina imita el traje de Bad Bunny para la gala del Met 2023 Con gracia y talento el presentador de El Gordo y la Flaca se inspiró en el vestuario del rapero boricua para este duelo de estilo. ¿A quién le quedó mejor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestro querido Bad Bunny dijo presente ayer vestido de punta en blanco en la gala del Met que se celebra anualmente en Manhattan el primer lunes de Mayo y esta vez tuvo el tema Karl Lagerfeld: A line of beauty. Su elaborado traje blanco de Jacquemus compuesto por un pantalón recto, una chaqueta cruzada estilo blazer con escotada espalda y una estola abullonada con las legendarias camelias emblemáticas de la casa Chanel fue uno de los más comentados en la alfombra más esperada de la moda. Aquí no sólo se destaca a las personalidades más famosas del mundo de la música y el entretenimiento, sino el talento de los mejores modistos encargados de vestirles. Aunque después fue visto con Kendall Jenner, con quien ya es público que mantiene una especial amistad con tintes de romance, Bad Bunny llegó a la gala este 2023 con el diseñador Simon Porte Jacquemus, creador de su traje, que en contraste diametralmente opuesto al suyo optó por un dúo negro para contrastar con su modelo y así posar juntos en la alfombra blanca. No fue esta la primera vez que el conejo malo pisó la alfombra del Metropolitan Museum de Nueva York. El cantante debutó el año pasado en la exposición In America: An Anthology of Fashion, a cuya gala de inauguración se presentó con un vestido de Burberry. Para el 2023, la propuesta de Benito con su traje oversize de tweed blanco con chaqueta cruzada a un botón y espalda al aire, que dejaba ver un colgante en forma de J –por Jacquemus–, sus aretes de perlas como accesorio y la estola de camelias batió con todos los récords de estili y le dio la vuelta al mundo entero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que para el gusto de miles de fashionistas esta propuesta masculina fue de las más elogiadas del evento por su impecable confección e interpretación del tema de la noche, dedicado a la memoria de Lagerfeld quien trabajó para Chanel hasta su muerte en el 2019, los memes y parodias sobre el look de nuestro artista latino no se hicieron esperar. El más simbólico fue el de Raúl de Molina, el presentador de el programa El Gordo y la Flaca de Univisión quien replicó el look por completo, desde la espalda descubierta hasta la larga estola hecha con papel de servilletas enrolladas. Y aunque el gracioso "Gordo" no tuvo mayor pasarela que los pasillos de sus oficinas de Univisión para pavonear esta brillante propuesta de moda, sus compañeros, como espectadores divertidos, le armaron un corrillo de aplausos y alegría a su paso. Gordo vs Bad bunny Credit: Instagram Gordo y Flaca/ Cortesia Jessica Rodriguez Entre un "Bad Bunny" de Benito tan serio y acicalado o un "Fat Bunny" tan sonriente y pícaro como de Molina ¿con cuál te atreverías a desfilar por la pasarela de la vida?.

