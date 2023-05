Raúl De Molina muestra cuánto ha bajado de peso: "¡Miren lo flaco y bello que está!" Hasta su compañera, Clarissa Molina, se quedó impactada al ver el notable cambio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, la audiencia de El gordo y la flaca quedaba impactada al ver la nueva imagen de su capitán, Raúl De Molina. Y no solo el público, también sus compañeros. La propia Clarissa Molina, recién llegada de República Dominicana donde ha rodado su última cinta con un apuesto galán, así se lo hizo saber. "¡Miren lo flaco y lindo que está! Da una vueltecita Rauli", expresó la colaboradora del show de Univision. Y es que, el presentador cubano se mostró con unas libras de menos que se hicieron notar y lo hacen ver espectacular. Raúl De Molina Raúl De Molina | Credit: (Photo by Mindy Small/FilmMagic) Una vez en el plató, hasta su compañero Roberto Hernández le gastó una broma al respecto el día que le tocó estar a su lado en el programa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vamos a ver si ha bajado, ¿cuántas pulgadas dice que ha bajado? Como 7 u 8", compartió el presentador mientras organizaba la travesura. Y es que, como ambos llevaban una chaqueta del mismo color, aprovechó la salida de Raúl del plató para intercambiarla por la suya y ver si le quedó. Raúl De Molina Clarissa Molina muestra la notable bajada de peso de Raúl De Molina | Credit: IG/Clarissa Molina Entre bromas y piropos, Raúl se dejó ver de lo más motivado y feliz con este avance que dejó a todos encandilados. "¡Qué juventud!", agregó Molina.

