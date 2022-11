¡Rashel Díaz tumba las redes al mostrar cómo lucía su cabello cuando era una jovencita! La empresaria sorprendió a sus seguidores con una foto de su juventud en Cuba y una imagen de su pelo que nada tiene que ver con la actual. ¡Todo eran rizos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz, como cualquier persona, ha cambiado mucho con el paso de los años. En su caso, ¡para muy bien! Lo ha hecho en todos los sentidos, en lo profesional, personal y también en lo físico. En un mensaje de lo más cercano y humano que conmovió a sus seguidores de Instagram, la empresaria cubana mostró detalles muy personales de su vida que le han llevado a ser quien hoy es. Entre las imágenes compartidas, llamó poderosamente la atención una de sus años mozos siendo una bella jovencita. Era otra época y otro estilo. ¡Lo que nadie se imaginaba es cómo lucía su cabello entonces! Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Instagram Rashel Díaz El público la ha visto de todas las formas posibles. Ondulado, corto, largo, rubio, oscuro... Ningún estilo se le ha resistido en sus casi tres décadas frente a las cámaras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, esta fotografía en blanco y negro de su juventud muestra un pelo que nunca jamás se le había visto desde su llegada a la pantalla chica. Una cabellera absolutamente rizada desde la raíz a las puntas. Y no, no se trata de su cabello al natural. Rashel Díaz Credit: IG/Rashel Díaz ¿Cuál es el misterio a esta imagen tan desconocida pero que tan bien le sentaba a Rashel? Ella misma sacó a todos de dudas. "Hubo una época en la que no podía vivir sin hacerme el permanente (tratamiento para rizarme el cabello) y así fuera que un solo mechoncito se estirara, corría a la peluquera a que me lo hicieran de nuevo", contó. La imagen causó sensación y su divertido look, por aquella época considerado la última moda, fue aplaudido por su gracia. ¡Rashel siempre imponiendo estilo!

¡Rashel Díaz tumba las redes al mostrar cómo lucía su cabello cuando era una jovencita!

