Rashel Díaz revela sus trucos para lograr las perfectas ondas playeras Inspírate con estos fáciles tips de la presentadora de televisión. ¡Solamente necesitas 1 producto y una herramienta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya estamos oficialmente en pleno verano y llevar el cabello ondulado es uno de los peinados favoritos de celebridades como Khloé Kardashian, Selena Gómez y Rashel Díaz, esta última compartió sus trucos sobre cómo lograr las perfectas ondas playeras o beach waves. En respuesta a los mensajes de sus seguidores en las redes sociales preguntándole cómo se hace el peinado, la presentadora de televisión compartió un video tutorial en el que mostró que solamente utiliza una tenaza y un texturizador para que su cabello tenga un terminado natural, moderno y de larga duración. "Tengo una tenaza que es mediana, no es tan grande ni tan chiquita, un texturizador seco que es lo que va a hacer que te dure muchísimo más. Primero aplico el texturizador en toda la cabeza y ya de una empiezo a hacer los rizos. Tengo el pelo muy finito y tengo que hacer bastante rizos por eso no me gusta usar tenaza tan pequeña", explicó. "Lo más importante es que [cuando enrolles el pelo en la tenaza] no toque las puntas porque eso hace que cuando sueltes el rizo, te queda suavecito y no tan rizado, lo cual hace que se te encoja y se te vea más corto el cabello", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria dijo que lo primero que hace cuando se lava su melena es dejarlo que se seque al aire. Luego, aplica protector térmico y se pasa el blower, sin cepillo, para darle volumen y terminación a su fino cabello, según compartió en otro video en su Facebook a mediados del 2020. ¡Nos fascina este look tan natural y fresco de Rashel!

