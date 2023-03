Rashel Díaz se somete a una cirugía estética para hacerse dos retoques en su cuerpo La comunicadora y empresaria cubana dio todos los detalles de sus intervenciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales de Rashel Díaz están en constante movimiento con contenido novedoso y mensajes motivacionales de la conductora y exitosa empresaria. Por eso, la ausencia de la cubana de sus diferentes plataformas en los últimos días, preocupó a sus seguidores que rápidamente la escribieron para saber si todo estaba bien. Rashel, siempre directa y sincera con ellos, contó abiertamente la causa de su silencio. Lo hizo a través de sus historias de Instagram. "Haciendo presencia aquí en las redes. Tengo varios días que no estoy, sé que todos ustedes han estado preguntándome, me han enviado muchos mensajes, gracias, de verdad", comenzó agradecida. Rashel Díaz Rashel Díaz pasa por quirófano para hacerse dos intervenciones | Credit: Facebook/Rashel Díaz Rashel quiso contestarles y darles la razón de su descanso de las redes. Una intervención estética en dos partes de su cuerpo la ha mantenido en reposo. "Desde hacía dos años ya había estado visitando doctores porque me quería hacer una reducción de senos porque me estaba causando muchos dolores en la espalda baja", explica la emprendedora. El hecho de no encontrar a los médicos que la convencieran y el temor a cualquier operación, hizo que fuera aplazándolo. "Pero ya los dolores eran muy fuerte, era demasiado... hasta que dije, ¡ya! Este 23 me la hago", dijo. Y así fue. Una decisión de la que está feliz. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Historias IG/Rashel Díaz En medio de sus explicaciones, Rashel contó que, aprovechando la coyuntura, decidió retocarse otra parte de su figura. "Ustedes saben que yo nunca oculto, no me gusta ocultar y el doctor me hizo una lipoescultura con láser en mi barriga, en la barriguita que tengo de los partos que es como del ombligo hacia abajo", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de los leves dolores y la inflamación, asegura estar recuperándose estupendamente y, como siempre, "confiada en Dios". Los cuidados incluyen, entre otras cosas, no manejar por unos días y no hacer ejercicio por dos meses, algo que reconoce le va a costar debida a su disciplina diaria. Rashel sabe que es temporal y que en breve todo volverá a la normalidad. "Cuidándome y siendo responsable", añadió. ¡Pronta recuperación!

