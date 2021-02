Close

Te vas a enamorar de las nueva colección de accesorios de Rashel Díaz La presentadora nos contó que planea lanzar más piezas y que incluso hasta podría expandir su marca con el lanzamiento de otros productos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el momento en que dejó su rol como una de las presentadoras de Un nuevo día, Rashel Díaz sabía que no se iba a quedar con los brazos cruzados y que iba a seguir trabajando en todo lo que le gusta, especialmente en el ámbito empresarial, el cual le ha traído muchísimas satisfacciones en los últimos años. Algo que también le apasiona a la presentadora cubanoamericana es la moda, y eso lo hemos visto reflejado tanto en los atuendos que luce en el día a día, al igual que con los looks que ha portado en eventos y premiaciones. Ahora la presentadora amplía su línea de accesorios Labana Shop lanzando nuevas piezas en colaboración con la diseñadora Caro Vásquez. Hablamos con Díaz para que nos contara todo acerca de esta nueva colección y lo que la inspiró para crearla. Rashel cuéntanos en qué te inspiraste para esta nueva colección de accesorios… La verdad me voy guiando por lo que me mis seguidoras me piden. Además, Caro y yo nos reunimos varias veces al año para juntas crear los nuevos diseños de las piezas que queremos. Entre la creatividad de Caro y el mensaje personalizado que siempre trato de incluir, la verdad sale una pieza que a ellas les complace y muchas se identifican. ¿Por qué elegiste a Caro Vásquez para crear tus piezas? Fue un regalo de Dios. Conocí a Caro porque la seguía en Instagram y un día le escribí por privado pidiéndole que quería me mostrara sus piezas para comprarle. Todo el que me conoce sabe que amo los accesorios. Caro vino y casi me quedé con todo lo que tenía en sus maletas. Días después le pedí que nos reuniéramos y le comenté de una idea que tenía y de esa reunión salió nuestro primer collar Amor entre tres, que es una representación del testimonio de mi esposo y yo con cristo. A partir de ahí no hemos dejado de trabajar. Ahora además de socias, somos amigas. Valoro su lealtad y claridad. ¿Cuántas piezas incluye esta nueva colección y cuál es tu favorita? Incluye dos piezas, el collar Solo para ti, y la pulsera Be happy. Las dos son mis favoritas porque representan enseñanzas que tuve en el 2020. [La primera es porque] cada uno de nosotros somos piezas únicas creadas por Dios y que tenemos un propósito, por lo tanto, debemos perseguirlo. Be happy porque pase lo que pase debemos aprender a sonreír. Siempre podemos enfocarnos más en lo que tenemos, no en lo que nos falta. ¿Con qué mujer en mente diseñas tus accesorios? Con la mujer de hoy. Somos valientes, alzamos la voz para defendernos. Somos bondadosas, luchamos por los sueños, nada nos detiene. Tenemos mucho amor para dar y, sobre todo, jamás nos rendimos. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía ¿Qué otras piezas tienes planeado lanzar? Muchas más. Caro y yo siempre estamos viendo que mensaje nuevo podemos compartir con el mundo, que brinde paz, amor e ilusiones. Así que puedes estar segura de que venimos con más. ¿Siempre te ha gustado la moda y tus looks siempre son fabulosos, te gustaría en un futuro lanzar alguna colección de ropa o de otro tipo de accesorios como zapatos o carteras? Claro que sí. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que pronto sabrán. Me entusiasma mucho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Alguna otra novedad en el plano laboral? Ahora mi agenda está más llena que antes. Vienen muchas sorpresas. Creo que llegó el momento de sacar a la luz todo lo que tenía guardado en el baúl. Perdí el miedo a emprender, decidí servir a otros [y] estoy enfocada en cumplir todo plan que Dios tenga para mi.

