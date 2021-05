Rashel Díaz impacta con su nueva y radiante figura: "¡Wow, qué delgada está!" La conductora y empresaria ha dejado sin palabras a sus seguidores al compartir los espectaculares cambios en su cuerpo fruto de su esfuerzo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Rashel Díaz ha colapsado las redes con una imagen que no ha pasado desapercibida para su millón y medio de seguidores. La empresaria estrena cuerpazo. No ha sido algo de la noche a la mañana, sino progresivo, pero el cambio es un hecho. En uno de sus habituales posts frente al espejo, esta vez vestida con ropa deportiva, su imagen provocó un bonito caos. "Ya terminé mi entrenamiento y es hora de comenzar mi día, porque son las pequeñas acciones constantes las que te llevan a alcanzar tus metas", escribió. Una afirmación que va de la mano con la práctica. Porque si hay algo que tiene Rashel es fuerza de voluntad y ganas de todo. Sus sueños nunca se quedan en el aire, siempre tocan la realidad y eso no le ha llegado de gratis. Su esbelta figura, más tonificada y delgada se debe a sus entrenamientos casi diarios que trata de no saltarse nunca. Para ello madruga y se entrega, como hace en el resto de facetas de su vida en las que sigue triunfando. Madre, esposa, empresaria, Rashel es un torbellino de entrega, ilusión y alegría que tiene resultados exitosos. A la vista está. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Flaca, bella", "¡Wow! Qué delagada está", "Tus piernas se ven muy delgadas", "Espectacular y sana", "Esta bella y si así delgada", escribieron algunos. Rashel está plena en todos los ámbitos de su vida, una felicidad interior que, inevitablemente, le sale al exterior. ¡Muchísimas felicidades, compañera! "

