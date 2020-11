Close

Rashel Díaz fue a su peluquero para sanear su melena ¡y esto fue lo que pasó! La conductora y empresaria, que acudía a su estilista para retocar su cabello, salió del centro de belleza con una imagen totalmente nueva y de lo más juvenil. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de unos días complicados para Rashel Díaz tras la marcha inesperada de un miembro muy especial de su familia, su perrito Ángel, la conductora se ha armado de fuerza para seguir hacia adelante y volver a su vida, siempre con el recuerdo de su eterno 'papi' bello. Tocaba retoque y saneamiento de cabello, así que acudió a su amigo del alma, el estilista Gabriel Samra, para que se encargara de su misión. Entró al centro de belleza con una idea y una imagen y salió con otra absolutamente diferente, de lo más moderna y renovada. "De pronto me dice: 'Rashel quiero crear algo diferente y sé que tú te arriesgas'. Jajaja ¡y yo feliz!", escribió junto al video que publicó en sus redes y que muestra el antes y el después. Sin miedo alguno al cambio, la cubana se dejó hacer y el resultado final causó sensación entre sus seguidores que no tardaron en aprobar, y con muy buena nota, el trabajo de su peluquero de confianza. "Ese corte y color te queda mortal", "El corte de cabello espectacular", "Amo este corte", "Qué padre te quedó", "Quedaste regia", le expresaron tan solo algunos de sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada vez la melena se hace más corta y su tono más claro, ¿se atreverá algún día a lucir el corte de pelo de su mami? Bárbara Paz luce un estilismo rubio platino y muy masculino que le sienta de maravilla. De ella es que Rashel ha heredado su belleza así que no sería extraño que un día sorprendiera a todos con un look así. Para eso habrá que esperar. De momento su nueva imagen es símbolo de fortaleza y cambio, dos características que definen muy bien el momento que vive la también empresaria. ¡Estás preciosa, Rashel!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Rashel Díaz fue a su peluquero para sanear su melena ¡y esto fue lo que pasó!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.