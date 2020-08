"No saben todas las cosas que a mi me ponen, que si me he hecho los dientes (no, no me he hecho los dientes), que si me he hecho algo en la cara, no, no me he hecho nada en la cara, todavía no", comienza. Eso sí, en el momento que sienta que tenga que hacérselo irá a por ello sin complejo y lo contará sin problema.