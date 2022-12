¡OMG! Rashel Díaz se corta más el pelo La presentadora de televisión y empresaria demostró nuevamente que no tiene miedo a los cambios. ¡Mira cómo luce ahora! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz es una mujer de armas tomar y así lo demuestra en su vida profesional y personal. Este viernes sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados de su nuevo corte tras una visita al salón de belleza. La presentadora de televisión compartió una serie de videos en sus redes sociales y en manos del estilista Michael Mata previo a retocar su estilo de corte Bob, explicando que quería que el cabello estuviera mucho más corto y levantado en la parte de atrás para "que se vea el cambio". "Hoy hay corte de cabello, no se vayan a asustar, ustedes saben cómo soy yo. Quiero pasar el 24 de diciembre con mi corte como lo tuve una vez", dijo en un clip de su historias de Instagram. "Me crece demasiado rápido el cabello, así que hoy hay cambio", añadió. Mata expresó que si bien la conductora luce joven, siempre es una buena idea refrescar el look de vez en cuando. Rashel Díaz se corta el pelo, diciembre 2022 Right: Credit: Instagram / Rashel Díaz Fue en verano del 2020 cuando la cubana de 49 años decidió quitarse las largas extensiones que llevó por bastante tiempo y llevar su melena más corta y al natural. "Tenía mucho tiempo queriendo un cambio de look y adivinen qué lo hice. Pensé: ¿Por qué no? De eso se trata la vida, de tomar riesgos. Si quieren ver el resultado final tienen que ver todo el vídeo. No se vale adelantar", escribió en su Instagram en ese entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando empezamos a creer en nosotros mismos, florecemos. Y todo eso pasa cuando aumenta nuestro amor propio, así que ya saben mi gente linda a valorar cada una de nuestras cualidades, nuestra esencia y talentos", añadió en otra publicación.

