Rashel Díaz y sus consejos para lucir una piel fabulosa a los 47 años La comunicadora cubana luce espectacular y comparte con sus seguidoras qué hábitos le ayudan a mantener un rostro terso, luminoso y rejuvenecido. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 47 años, no hay más que verla para afirmar que Rashel Díaz luce estupenda. Siempre con una sonrisa, la piel de la comunicadora cubana se mantiene firme, homogénea y luminosa. Y es que desde que abandonó su carrera televisiva, la periodista se ha convertido en una experta del cuidado de la dermis. ¿Cuál es su secreto? Sin duda, una actitud positiva, hacer ejercicio cada mañana y dedicarse a su pasión como empresaria son elementos que han influido notablemente en su apariencia física. Amante del ejercicio intenso y emprendedora con su negocio de accesorios Labana Shop, desde que salió de Telemundo tiene el tiempo para cuidarse como merece. Pero no todo es deporte y cremas. La cubana ha compartido por Instagram cuáles son sus mejores tips para cuidar la piel, en especial a partir de cierta edad. A la también empresaria, quien en numerosas ocasiones recomienda a sus seguidoras en las redes sociales que se cuiden, le gusta consentirse de vez en cuando con un facial. "Ayer estuve haciéndome un facial y como les he dicho ya como un millón de veces, el cuidado de la piel es importantísimo y se debe convertir en un hábito". Veamos cuáles son los consejos de Díaz para lucir fabulosa. Conoce tu tipo de piel "Así vas a encontrar los productos acorde para cada rutina día y noche". La exconductora sabe lo importante que es diferenciar si tu piel es seca, mixta, grasa… así como que la edad es también un factor importante, pues los productos de belleza para pieles de 20 años no están igual formulados que los dirigidos a mujeres de 50. Usa protector solar Un paso de la rutina que muchas mujeres olvidan, aún cuando está comprobado que es el mejor producto anti envejecimiento quedemos utilizar. "Todos los días, hasta en casita", escribe Díaz. "Aunque la exposición al sol sea poca es necesario considerar el protector solar un aliado". Haz de tus rutinas un momento especial Para lograrlo, la cubana recomienda "por ejemplo, escuchar música o podcasts". Y es que ya que debemos convertirlo en un hábito diario, además de consentir nuestra piel con cuidados específicos, podemos aprovechar para sorprender a otros de los sentidos de nuestro cuerpo. Agradece por cada actividad El cuidado de la piel puede convertirse en un momento espiritual, y a la comunicadora le gusta aprovechar esos momentos para dar las gracias por las actividades que realiza "mientras cuidas de ti". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguir estos consejos y ser constantes, convirtiendo el cuidado de la piel en un hábito diario, te ayudará sin duda a mejorar el aspecto de tu rostro. Si además lo acompañas de otros comportamientos saludables como beber mucha agua y practicar algo de ejercicio, verás resultados en poco tiempo. Y como dice Rashel "nunca es tarde para empezar". ¡Luce tu mejor cara esta primavera!

