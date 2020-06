Rashel Díaz comparte foto en bikinazo y presume sus estrías. "Me acepto, me quiero" La conductora mostró una foto en traje de baño y habló con sinceridad de esas marcas inevitables que toda mujer tiene en algún momento de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tiene sus truquitos de belleza pero, si duda, uno de los más importantes es el de ser feliz, al menos intentarlo. Rashel Díaz es la viva imagen de la alegría, tanto en su programa Un Nuevo Día, como en su vida personal con su gente querida. La seguridad de los años y la experiencia le han ayudado a apreciar lo importante y, sobre todo, a quererse mucho. Es por ello que la presentadora cubana compartía una imagen de ella en traje de baño hablando de una situación tan normal en el cuerpo de una mujer como es tener estrías. Los embarazos, las dietas y la propia naturaleza del cuerpo las invitan a visitarnos. Lo importante es aceptarlas y una vez en nuestra piel, mejorarlas. Con esta imagen llena de naturalidad y belleza, Rashel nos muestra, además de su hermosa figura, lo importancia de quererse y mimarse por encima de todas las cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La realidad es que ellas aparecen a cualquier edad y por distintas razones. ¿Mi consejo? Cuidarnos", explica. "Quiero ser clara diciéndoles esto: sí podemos mejorarlas, pero no podemos eliminarlas. Lo que jamás debemos hacer es ocultarlas. Nuestro cuerpo es arte, apreciémoslo", añadió sincera. Uno nunca debe sentir vergüenza por algo que es natural, vivir ocultando las cosas no es vivir, así que Rashel nos invita a que nos cuidemos para mejorar lo que no nos gusta pero sin obsesionarnos. Un mensaje que como persona pública es de gran ayuda y sirve de inspiración para muchas mujeres. Amemos nuestras imperfecciones. "Me veo, me acepto, me quiero y, además, me pongo lo que me gusta". ¡Gracias por tu motivación y tu cercanía, querida compañera!

