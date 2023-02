Belleza inmortal: Los looks más icónicos de Raquel Welch Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Raquel Welch, moda icónica Credit: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images; Bettmann/Contributor Tras su fallecimiento, recordamos el legado de la actriz de raíces bolivianas con unas imágenes de los trajes más impactantes que lució en su carrera. Empezar galería Antes de la fama Raquel Welch, moda icónica Credit: Silver Screen Collection/Getty Images Aunque muchos sólo la conocen como una actriz americana, su nobre de pila es Jo Raquel Tejada y nació en Chicago a una mamá americana y un papá boliviano. Aquí la vemos en 1955, casi una decada antes de su primer rol. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Camino al estrellato Raquel Welch, moda icónica Credit: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images En 1966, Raquel actuó en "One Million Years B.C." y sus primeras fotos con este bikini de piel la hicieron famosa en el mundo entero. 2 de 8 Ver Todo Ícono de la sensualidad Raquel Welch, moda icónica Credit: Bettmann/Contributor Welch siempre será reconocida como una de las mujeres más bellas de su época, pero no tenía miedo de tomar riesgos con los papeles que elegía. Aquí la vemos en su película más controversial, "Myra Breckinridge". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Estilo femenino Raquel Welch, moda icónica Credit: Silver Screen Collection/Getty Images Sin embargo, aunque su cuerpo siempre llamó la atención, Raquel vivía una vida mucho más privada de lo que parecía. En una entrevista, reveló: "No me criaron para ser un símbolo sexual, ni está en mi naturaleza serlo. El hecho de que me convirtiera en uno es probablemente el malentendido más encantador, glamoroso y afortunado". 4 de 8 Ver Todo Entre realeza Raquel Welch, moda icónica Credit: George Freston/Fox Photos/Getty Images En una visita a Inglaterra, logró conocer a la reina Isabel II. Para la ocasión, Raquel lució como toda una princesa con un atuendo blanco y una estola de plumas de avestruz. 5 de 8 Ver Todo Premios Oscar Raquel Welch, moda icónica Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Año tras año, la actriz asistió a los Academy Awards, pero nunca fue nominada. Aquí la vimos en 1978 vistiendo un enterizo azul real adornado con lentejuelas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salón de la fama Raquel Welch, moda icónica Credit: Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images Asistió a una gala derrochando glamour con esta propuesta de terciopelo rojo con nadie más y nadie menos que Elizabeth Taylor en 1992. 7 de 8 Ver Todo Estrella eterna Raquel Welch, moda icónica Credit: Jason LaVeris/FilmMagic Hasta al final de su carrera, siempre llegó a las alfombras con un look fabuloso. Que descanse en paz este ícono del cine que cambió la industria para siempre. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Belleza inmortal: Los looks más icónicos de Raquel Welch

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.