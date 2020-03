Ralph Lauren dona $10 millones para la lucha contra el coronavirus El diseñador estadounidense se suma a la lista de celebridades que están apoyando a los afectados por la pandemia By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta mañana el diseñador estadounidense Ralph Lauren ha anunciado que la fundación que lleva su nombre donará $10 millones para contribuir a la lucha contra el Coronavirus. “En el corazón de nuestra compañía siempre ha habido un espíritu de comunidad que inspira nuestra creatividad y, lo más importante, nuestro apoyo mutuo. En las últimas semanas y meses ese espíritu no ha flaqueado”, explica en un comunicado. “Creemos que no importa quién seas o de dónde seas, estamos todos conectados. Por eso estamos tomando esta medida significativa para ayudar a nuestro equipo y nuestra comunidad en esta crisis”. El modisto dividirá esta generosa suma entre 4 asociaciones que están ayudando en esta lucha: Emergency Assistance Foundation para los empleados de Ralph Lauren que necesiten ayuda especial ya sea médica o de cuidado de niños o ancianos; el fondo de la Organización Mundial de la Salud en su respuesta a la crisis del coronavirus; la fundación Pink Pony contra el cáncer para apoyar a las instituciones que cuidan a los pacientes de cáncer que son especialmente vulnerables en este momento; El consejo de diseñadores de América (CFDA por sus siglas en inglés) para apoyar a aquellos afectados por la pandemia en esta comunidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de esta donación, según informa el modisto en un comunicado a los medios, l amerce también está trabajando en la fabricación de mascarillas y equipo médico para el personal sanitario que está en primera línea de batalla para frenar la propagación del virus. Esta iniciativa se suma a otras de las principales firmas de moda, como el grupo LVMH, dentro del que se incluyen marcas como Fendi, Givenchy o Dior, que ha donado 40 millones de mascarillas o Kering, compañía madre de firmas como Gucci, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent, que ha donado 3 millones de mascarillas de China al servicio sanitario francés. El diseñador Giorgio Armani, por su parte, ha donado también más de un millón de euros a la red de hospitales de Italia. Advertisement

