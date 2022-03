8 curiosidades sobre el último desfile de Ralph Lauren en Nueva York Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería show ralph lauren en nyc Credit: Arturo Holmes/ Getty Images Gigi Hadid estrenó color de pelo, su hermana Bella lloró, las nietas de Biden estuvieron en primera fila... Descubre los detalles del desfile otoño/invierno 2022 del diseñador neoyorquino. Empezar galería El regreso show ralph lauren en nyc Credit: Arturo Holmes/ Getty Images El desfile, el primero desde 2019, se celebró fuera del calendario tradicional en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). En una sala sobria y elegante, con suelo efecto espejo y los asistentes sentados en cómodos sofás de cuero alrededor de mesitas de café. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio El front-row show ralph lauren en nyc Credit: Gotham// Media Punch/ Bauer-Griffin// JNI/ Star Max/ GC Images Numerosas celebridades se dieron cita para ver las propuestas de Lauren para este próximo otoño. Las actrices Lily Collins, Jessica Chastain o la mexicana Melissa Barrera fueron algunas de las famosas presentes además de la cantante Janelle Monae o el actor de Euphoria Angus Cloud. 2 de 8 Ver Todo Invitadas políticas show ralph lauren en nyc Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images Como un símbolo de las convicciones políticas del diseñador, las nietas del presidente Joe Biden, Noemi y Finnegan Biden, asistieron como invitadas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Gigi Hadid estrenó look show ralph lauren en nyc Credit: Arturo Holmes/ Getty Images La supermodelo paseó su cabellera rubio platino por primera vez en una pasarela desde su última visita al salón. 4 de 8 Ver Todo Bella Hadid lloró show ralph lauren en nyc Credit: Arturo Holmes/Getty Images La modelo, quien desfiló dos looks coordinados con su hermana Gigi, compartió emotivos videos en su cuenta de Instagram diciendo que sus ojos "se llenaron de lágrimas al desfilar". "Trabajar y ver trabajar a Mr. Lauren y su maravilloso equipo es uno de los mayores honores de mi vida" escribió. "Realmente una leyenda en todo lo que hace y el ser humano más encantador del mudo. Me siento afortunada". 5 de 8 Ver Todo Looks monocromáticos show ralph lauren en nyc Credit: Arturo Holmes/ Getty Images La colección fue una oda a su Nueva York natal con referencias al Gran Gatsby, Frank Sinatra, Central Park o las luces de Broadway, en un derroche de elegancia encarnada en diseños blancos y negros. Bien en looks monocromáticos que ya son tendencia, o combinados, también vimos toques de color con pinceladas de rojo escarlata en varios atuendos. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nuevos accesorios show ralph lauren en nyc Credit: Arturo Holmes/ Getty Images Dentro del despliegue blanco y negro, el diseñador mostró nuevos accesorios combinando el glamour del día y el encanto de la noche. Nuevas carteras en piel con adornos dorados o terciopelo con bordados y zapatos bicolor evocando la época dorada neoyorquina se sumaron a su repertorio de sandalias, tacones y botas. 7 de 8 Ver Todo Toques deportivos show ralph lauren en nyc Credit: Arturo Holmes/ Getty Images Aunque fue un show protagonizado por la elegancia suprema de estilizados trajes y ajustados vestidos, el diseñador no se resistió a incorporar algunas piezas de aires deportivos, como gorras de béisbol, chaquetas universitarias o tenis. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

