Rafaela, la hija menor de Cristian Castro, deslumbra con su fabulosa manicura primaveral La pequeña se unió a una de las tendencias de la temporada y, al igual que Ivy Queen, Dua Lipa y Cardi B, lució unas coloridas uñas con detalles 3D. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafaela Castro Credit: Instagram / Rafaela Castro Mejorar tu juego de manicura es algo más que optar por un nuevo tono de moda en esta primavera. Para aquellos que se atreven, se trata de jugar con la forma y la textura, cambiar el aspecto básico y minimalista como lo hizo Rafaela, la hija menor de Cristian Castro y Paola Erazo. La pequeña de 8 años, quien ha demostrado en diferentes ocasiones su talento para la música y el baile, compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram donde presumió el diseño creado por la artista Laureth Nails, durante un viaje familiar a una piscina en Acapulco, Guerrero. Desde formas de gel y piedras amorfas y globulares hasta adornos más discretos, los nuevos estilos 3D son creativos y geniales, e imposibles de perder: "Gracias por tu espectacular trabajo", se lee en la publicación de la niña en la plataforma que ya cuenta con más de 93 mil seguidores. Cabe resaltar que esta primavera estamos viendo estas formas inspiradas en la naturaleza, como gotas de lluvia, flores, joyas y hasta animales construidos sobre las uñas. La niña optó por un diseño de ositos de colores con un clásico french en las puntas en tonos primaverales como azul, amarillo, rosa y morado. Rafaela Castro Rafaela Castro Left: Credit: Instagram / Rafaela Castro Right: Credit: Instagram / Rafaela Castro Las cantantes Ivy Queen, Dua Lipa y Cardi B son algunas de las artistas que sorprenden con sus espectaculares manicuras y han incorporado esta tendencia, perfecta para reflejar el ánimo alegre y vibrante que caracteriza a la primavera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si quieres copiar el look y te gusta el tono naranja toma nota de este estilo inspirado en la abeja. El tono Bee the Change, de OPI. $11.50. opi.com Color naranja Credit: Cortesía de la marca

