A unos días de empezar Enamorándonos USA, Rafa Araneda se hace unos retoquitos El conductor chileno mostró qué se hizo en la cara para lucir aún mejor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El próximo 21 de agosto regresa Enamorándonos USA a antena! Y para ello, el show ya está preparándose y escogiendo a nuevos participantes en sus diferentes audiciones en Nueva York, Los Ángeles, Phoenix y demás lugares. Sus presentadores también se están poniendo a punto para seguir deslumbrando frente a las cámaras. Mientras Ana Patricia Gámez compartía sus días de relajadas vacaciones en plena naturaleza, Rafa Araneda ha mostrado qué retoquitos se ha hecho para verse aún mejor de lo que ya está. De la forma más natural y cuidadosa, el conductor chileno se ha sometido a dos tratamientos para su rostro. Rafael Araneda Rafael Araneda, conductor de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Instagram Rafael Araneda Así lo explicaba desde el centro donde se ha dejado consentir. "Estamos en la clínica Nuelite. Oye, me acaban de hacer...", empieza su divertido video en Instagram. Fue su doctora quien contó qué le practicaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lipopapada y lifting no invasivo", expresó la autora de esta 'obra de arte' que Rafa presumió encantado de la vida. "Me sacó los porcentajes y me deprimí", dijo sobre las pruebas nutricionales que le habían hecho. "Sin más comentarios, pero vine a buscar ayuda. Hay mucho por hacer", bromeó. Rafa Araneda Rafa Araneda se hace unos retoquitos | Credit: IG/Rafa Araneda El resultado no pudo ser mejor y salta a la vista. "¡Se nota el tiro que baja!", dijo feliz. Todavía le quedan unos días para terminar el tratamiento, pero de aquí al estreno de la nueva emporada del show del amor, estará perfecto.

