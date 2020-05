¿Quieres una piel radiante? Estos son los alimentos que debes ingerir Si te gustan los tomates, estás de suerte Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que usar productos de belleza con ingredientes como la vitamina C y otros antioxidantes, es lo mejor que podemos hacer para que nuestro rostro luzca radiante y de paso retrasemos el paso del tiempo. Pero también sabemos que no solo debemos cuidarnos por fuera, sino también por dentro, porque cuando nuestro organismo está bien, eso se refleja en nuestra piel. Y es que por si no lo sabías, lo que ingieres día a día afecta directamente en cómo se ve tu piel, en especial la del rostro. Por eso es importante que además de usar productos de belleza y comer los alimentos necesarios para que tu organismo, también es bueno tener en cuenta las frutas y los vegetales que nos ayudan a tener una piel de lujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso hablamos con la nutricionista Amie Valpone, embajadora de Lycored, quien compartió con nosotros una lista de esos alimentos que debemos consumir para poder conservar un rostro joven y radiante por más tiempo. Image zoom Getty Images Tomates: estos están repletos del antioxidante licopeno. Si quieres una piel radiante, los tomates tienen mejoran tanto el color como la textura de esta. Image zoom Getty Images Salmón: contiene una gran cantidad de ácidos grasos Omega-3 que protegen la piel de los rayos solares y también la ayudan combatir las manchas que se pueden producir por la constante exposición al sol. Image zoom Getty Images Coliflor: ayuda a desintoxicar el hígado. Un hígado lento [algo que pasa cuando está sucio] puede provocar acné. Image zoom Zanahoria: contiene betacaroteno que es una planta con pigmento naranja conocida por darle a la piel un glow saludable que empieza desde adentro y que se transforma en vitamina A, la cual ayuda a combatir la inflamación o acné. Image zoom Getty Images Baya o fruta del bosque: funciona como antinflamatorio y es rica en vitamina C. Esta fruta es poderosa combatiendo la inflamación en el rostro y también ayudando a desaparecer las manchas causadas por la exposición al sol. Así es que ya sabes, para que tus productos de belleza tengan una buena base y funcionen a la perfección, debes empezar a comer más saludable y a incluir en tu dieta estos poderosos alimentos. Lo mejor es que todos son deliciosos y no será difícil incorporarlos a nuestra rutina. Image zoom Cortesía Ahora bien, si para ti es más fácil tomar un suplemento que te sirva como antioxidante y te de algunos de los beneficios de estos alimentos, la dermatóloga Amanda Doyle recomienda Lyma. “En vez de comerte varios tomates al día puedes obtener los beneficios del licopeno con un suplemento como Lyma. Este aumenta los niveles de carotenoides y reduce los daños provocados por los radicales libres, lo que reduce la inflamación y mantiene el colágeno en la piel”.

