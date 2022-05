¿A quiénes veremos en la Gala del Met este lunes? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Blake Lively, Lin Manuel Miranda, Kim Kardashian Credit: Jackson Lee/Getty Images; Jamie McCarthy/Getty Images; Karwai Tang/Getty Images El próximo 2 de mayo se celebrará la gran fiesta del Museo Metropolitano de Nueva York y aunque la lista de invitados no se publica antes del evento, ya hay algunos confirmados y también algunas predicciones acerca de los asistentes. Empezar galería Lin-Manuel Miranda Lin Manuel Miranda Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Como uno de los anfitriones de la noche, el compositor puertorriqueño cuenta entre las celebridades que sabemos que estará en el evento. ¿Llevará un tuxedo tradicional o uno de diseño más vanguardista? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively Credit: Jackson Lee/Getty Images Junto a su esposo, Ryan Reynolds, la actriz es otra de las anfitrionas de la noche y esperamos verla llevando un traje magnifico como aquel que lució para la gala en el 2018. 2 de 8 Ver Todo Regina King Regina King Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images También veremos a la actriz y directora de anfitriona, posiblemente vistiendo un traje de Michael Kors como en el 2021. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Anna Wintour Anna Wintour Credit: Mike Coppola/Getty Images Por supuesto, ¡no puede faltar la editora de Vogue en el evento! Como amante de la moda clásica, esperamos verla vistiendo una prenda chic y atemporal de un diseñador americano. 4 de 8 Ver Todo Katy Perry Katy Perry Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images La cantante le reveló a Page Six que no llevará un atuendo cómico como aquel que parecía una lampara de cristal que vistió en el 2019. ¿Optará por algo más tradicional? 5 de 8 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello, Shawn Mendes Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images En la última gala, vimos a la chica de raíces cubanas asistir con su exnovio, Shawn Mendes. ¿Pisará la alfombra como soltera y con un look atrevido? 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Karwai Tang/Getty Images La influencer y empresaria siempre da mucho de qué hablar con sus atuendos en la gala. ¿La veremos presumiendo de su figura como en el 2019 o cubierta de negro como el año pasado? 7 de 8 Ver Todo Kristen Stewart Kristen Stewart Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Aunque no sabemos si veremos a la actriz en la alfombra nuevamente, estamos seguras de que vestiría de Chanel si asistiera al evento. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

