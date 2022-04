¿Quiénes pisarán la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2022? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lamas alfombra roja prediciones, Myrka Dellanos, Gloria Trevi, Jacky Bracamontes Credit: Leon Bennett/WireImage; Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy; Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images ¡Ya llegan los LAMAs! Aquí las artistas y presentadoras que tanto ansiamos ver luciendo trajes de ensueño. Empezar galería Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Como una de las anfitrionas de la noche, esperamos ver a la guapa mexicana luciendo varios trajes estupendos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard Después de su increíble transformación física, esperamos ver a la presentadora llevando una prenda única. 2 de 8 Ver Todo Gloria Trevi Gloria Trevi Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy ¿Cantará su nueva canción "La Recaída" con un traje extravagante como el que lució en los Latin Grammys? 3 de 8 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Leon Bennett/WireImage La presentadora de "La Mesa Caliente" (Telemundo) nombrará a un ganador sobre el escenario y seguramente se vestirá de acuerdo a la ocasión mostrando su envidiable silueta. 4 de 8 Ver Todo Chiquis Rivera Chiquis Rivera Credit: Raymond Hall/GC Images ¿Marcará tendencia con un pantsuit en un color vivo como este que llevó hace días? 5 de 8 Ver Todo Alicia Machado Alicia Machado Credit: Morgan Lieberman/FilmMagic Miss Universo 1995 presentará un premio sobre el escenario. ¿Optará por un vestido corto como este? 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Junto a su estilista, Reading Pantaleón, estamos seguras de que Andrea nos maravillará con una propuesta espectacular. 7 de 8 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Nos encantaría ver a la presentadora luciendo un romántico vestido rojo como este que lució en "La Mesa Caliente". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

