¿Quiénes pisarán la alfombra roja de los premios Grammy 2022? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bad Bunny, Karol G, Camilo, Grammys Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic; Amy Sussman/FilmMagic; David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy Los premios más esperados del mundo de la música llegarán el 3 de abril. Aquí los artistas que tanto ansiamos ver. Empezar galería Karol G karol G Credit: Amy Sussman/FilmMagic La intérprete de "Tusa" fue nominada por mejor álbum urbano. ¿Llevará un look clásico como este traje rojo o algo más moderno? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Camilo Camilo Credit: David Becker/Getty Images for The Latin Recording Academy Nominado por mejor álbum de pop latino, esperaremos ver al cantante en la alfombra con su media naranja, Evaluna. 2 de 8 Ver Todo Selena Gómez Selena Gómez Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association ¿Escuchaste su nuevo disco en español? Sabemos que nos maravillará con un traje regio como este de Louis Vuitton. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bad Bunny Bad Bunny Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El Conejo Malo siempre se roba miradas en la alfombra. ¿Qué lucirá este año? 4 de 8 Ver Todo Rachel Zegler Rachel Zegler Credit: Eamonn M. McCormack/Getty Images for Critics Choice Association Aunque no fue nominada, veremos a la joven actriz de West Side Story cantando en un homenaje especial a Stephen Sondheim. 5 de 8 Ver Todo Juanes Juanes Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy En una noche llena de latinos, también veremos a Juanes, nominado por su álbum, Origen. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lady Gaga lady gaga Credit: John Lamparski/WireImage La cantante y actriz tiene varias nominaciones este año, todas por su trabajo con el ícono de la música jazz, Tony Bennett. ¿Llevará una prenda clásica o más controversial? 7 de 8 Ver Todo Billie Eilish Billie Eilish Credit: Kevin Mazur/WireImage Después de ganar el Oscar a mejor canción, ¡veremos a la joven cantante en los premios Grammy! ¿Lucirá un voluminoso traje como nos tiene acostumbrados? 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quiénes pisarán la alfombra roja de los premios Grammy 2022?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.