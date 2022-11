¿Quiénes serán los protagonistas de la alfombra roja de los Latin Grammy 2022? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Christina Aguilera, Thalia, Anitta Credit: John Parra/Telemundo via Getty Images; Astrid Stawiarz/Getty Images for Tommy Hilfiger; Manuel Velasquez/Getty Images for Tiffany & Co Estos icónicos premios de la música latina serán el 17 de noviembre, y aquí te traemos nuestra selección de las fashionistas que tanto ansiamos ver. Empezar galería Thalía Thalia Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for Tommy Hilfiger Como una de las presentadoras de la noche, estamos seguros que llevará looks espectaculares de diversión diseñadores. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anitta Anitta Credit: Manuel Velasquez/Getty Images for Tiffany & Co. La cantante brasileña será otra de las anfitrionas de la noche. ¿La veremos en una pieza escotada como esta que llevó en un evento de Tiffany & Co.? 2 de 7 Ver Todo Christina Aguilera Christina Aguilera Credit: John Parra/Telemundo via Getty Images Seguramente la cantante de raíces mexicanas hará parte de los premios tras el lanzamiento de su primer disco en español. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Laura Pausini Laura Pausini Credit: Daniele Venturelli/WireImage Hace pocos meses, la cantante italiana participó en el desfile de Valentino. ¿Elegirá un traje de la marca? 4 de 7 Ver Todo Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: Tim Mosenfelder/Getty Images Esperamos que esta joven amante de la moda nos sorprenda con un vestido divino como este que llevó en un concierto. 5 de 7 Ver Todo Rosalía rosalia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images ¿Llevará un diseño clásico o algo más vanguardista como esta prenda que vistió hace unas semanas en España? 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Goyo Goyo Credit: Greg Doherty/Getty Images Estamos seguras que la colombiana llegará a la alfombra luciendo un atuendo increíble como esta propuesta sensual que lució en los LAMAs. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

