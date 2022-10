Qué hacer para que la queratina dure más tiempo ¿Harta del frizz? Soluciona tu problema con queratina porque elimina de raíz el encrespado, deja tu melena lisa y con brillo. Y, ¿cómo puedes hacer para que dure por mucho tiempo? Mira estos tips. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No nos quedamos con la duda y consultamos a Gustavo Vargas, estilista de Univisión y Telemundo, quien además, recién lanzó su propia línea de productos beauty bajo la marca Gustavo Vargas Professional y nos reveló en exclusiva cuáles son esos consejos que debes seguir para que la queratina permanezca en tu pelo por hasta cinco meses, pues recomienda que lo ideal es hacerla como máximo dos veces al año. De no ser así, corres el riesgo de sufrir caída del cabello o que la hebra se vuelva muy delgada. 1.Una vez que te sometes al procedimiento, deja que la queratina haga su trabajo, por lo que no deberás lavarte el pelo por los próximos cuatro días. Esto porque lo que hace la plancha cuando realizamos el procedimiento es romper las células que forman el rizo o. Si no respetas ese tiempo y te lavas el cabello, se volverá a formar con facilidad. 2. Evita el uso de champú con sulfato. 3. Evita que tu cabello tenga contacto con el agua del mar porque la sal bota la queratina. Si vas a la playa, trata de usar una gorra o de amarrarte el pelo. De igual forma sucede con las piscinas que contienen cloro. 4. Lávate el cabello dos o tres veces por semana. Mujer con cabello liso Mujer con cabello liso | Credit: Getty Images 5. Evita que la queratina que use tu estilista contenga formol porque es una sustancia con componentes nocivos para la salud. 6. Después del tratamiento no uses horquillas, pasadores o gomas por los próximos dos días para evitar marcar el pelo. ¡Adiós, plancha! El alisado con queratina funciona para cualquier tipo de pelo, principalmente para los ondulados y rizados porque notas un gran cambio desde la primera sesión y ya no deberás invertir parte de tu tiempo en pasarte la plancha. Este famoso procedimiento proviene de Brasil y se puso de moda en poco tiempo porque es capaz de controlar cualquier melena "desobediente" al nutrir, controlar el encrespamiento y dar brillo. Razones suficientes por las que también se hace necesario saber cuáles son las queratinas más recomendadas. "Como estilista, aconsejo que te inclines por marcas como: Alfaparf, Brazilian, Cirugía Capilar, Keratin Complex y Brazilian Blowout porque son las de más tradición y calidad en el mercado. Eso sí, el hecho de que la queratina sea de buena calidad no garantiza un buen resultado, pues el otro 50% del trabajo lo hace el profesional de la belleza o estilista, y si comete un error en el proceso, puede quemar el cabello", explica el profesional. Y un último consejo del experto: "Si te haces la queratina, hazla sobre un cabello sano y nunca en una melena con puntas abiertas o quemadas por tintes de pelo".

