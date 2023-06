Conoce qué tipo de depilación láser es el mejor para tu piel El Dr. Campos nos explica la diferencia entre cada tipo de láser. ¡Asegúrate de usar el correcto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La depilación láser es uno de los tratamientos más demandados sobre todo en los centros de estética y belleza. A pesar de que no es permanente, se denomina depilación definitiva, ya que los resultados perduran años. Hay diversos tipos de depilación láser, y cada uno de ellos es adecuado para un tipo de piel y vello– el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos explicó todos los detalles. depilacion laser Credit: Getty Images ¿QUÉ ES LA DEPILACIÓN LÁSER? La depilación láser utiliza un rayo concentrado de luz (láser) para eliminar el vello corporal. El funcionamiento es el siguiente: el láser emite una luz de forma continuada, que es absorbida por la melanina del vello, es decir, su pigmento. La luz se convierte en calor; y, en consecuencia, daña los folículos pilosos, unos sacos en forma de tubo que se encuentran dentro de la piel y que son los que producen el vello. Este efecto produce un retraso en el crecimiento del vello. ¿QUÉ SON LOS FOTOTIPOS DE PIEL? Existen varios tipos, pero antes de comentar cuáles son, es importante que definamos qué son los fototipos de piel. Cuando hablamos de este término, nos referimos a la capacidad de la piel para asimilar la radiación solar. Esta varía en función de la tonalidad de la piel. El fototipo de piel hace que el tratamiento actúe sobre el vello de una forma diferente en cada caso. A pesar de que la depilación láser está indicada para todo tipo de pieles, funciona mejor en pieles claras y cabellos oscuros. Es por ello que se hace necesaria la atención profesional y personalizada para poder conocer las particularidades del tratamiento de depilación láser diodo tanto para mujer como para hombre, según cada fototipo de piel. ¿CUÁLES SON LAS OPCIONES SEGÚN MI FOTOTIPO? Láser rubí: Es el tratamiento de depilación láser más antiguo, por lo que hoy en día prácticamente no se utiliza, ya que solo ofrece buenos resultados en pieles claras con vello oscuro. Láser soprano: Este tipo de láser es adecuado para pieles bronceadas y oscuras y vello grueso; pero, al contrario que el láser rubí, no es tan eficaz en pieles claras, pelo fino o rubio. Láser Alejandrita: Es un tratamiento eficaz para eliminar vello grueso, oscuro o claro. No obstante, conviene acudir a un especialista para que valore si este tratamiento es el adecuado, ya que no se recomienda en pieles oscuras o que han sido expuestas al sol y tampoco se puede depilar el vello facial. Láser neodimio-yag: Apto para todo tipo de pieles, incluso las bronceadas. No obstante, su eficacia es menor, por lo que no es uno de los tratamientos de depilación láser más populares. Solo se recomienda para las personas que tengan un vello grueso y profundo. Por lo contrario, la utilidad del tratamiento es poca. Láser diodo: El láser diodo es uno de los mejores tipos de depilación láser, ya que es adecuada para todo tipo de pieles y edades. Su longitud de onda es mayor, por lo que permite penetrar más en la piel y eliminar el vello más resistente, grueso y profundo. Además, también permite eliminar el vello de pieles bronceadas y oscuras. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN... Como has podido apreciar, existen opciones para todos pero te recuerdo que la tecnología laser para depilación trabaja con la melanina o color del vello, por lo tanto, se debe elegir el ideal para que la energía de este vaya dirigido directamente al pelo y no sea absorbida por la piel, evitando de esta manera posibles irritaciones o quemaduras. ¿Cómo lo logras? Acudiendo siempre a un profesional certificado y con experiencia.

