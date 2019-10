¿Qué tienen en común Alicia Machado y Kylie Jenner? La venezolana se lanza a los cosméticos con las lecciones aprendidas tras largos años como empresaria. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alicia Machado es de las mujeres que nunca se sientan en sus laureles y mantiene una ocupada agenda de trabajo pese a no estar ahora mismo trabajando frente a las cámaras. Con 11 años de trayectoria empresarial, la ex Miss Universo se embarcó en una nueva aventura y se sumergió en el competitivo mundo del maquillaje con una colección de sombras que utiliza diariamente. ¿Le quitará el puesto a Kylie Jenner como la magnate en ese rubro? Está por verse, lo cierto es que la modelo estuvo totalmente involucrada en este proyecto que llevó alrededor de dos años aterrizar y con el que brinda a sus seguidoras la calidad que a ella –apuntó– le gustaría encontrar en los productos de belleza que emplea. “No me había metido [a hacer] con maquillaje [porque] yo quería algo único, algo diferente, algo que yo creara de verdad, precisamente por la competencia. Hay muchas cosas de muchas celebridades, pero yo quería hacer algo único para mí, para mis fans, para la gente que me sigue”, dijo la venezolana, quien se unió con su maquillista personal para crear la paleta perfecta de sombras para todo el año. Convencer a Machado para que diera el sí al producto final no fue fácil, aseguró su socia y maquillista Ruby Vargas, quien guió a la modelo en este proceso. “Duró un año y medio en hacer la paleta porque Alicia es tan exigente. Le traía una muestra, me decía que no. Que tenía que ser cero crueldad de animales, se cambió la fórmula más de tres veces. Al final es una paleta hermosa”, comentó Vargas. A lo que Alicia agregó: “Los productos no se sacan por sacarse. Yo no soy una marca, soy una celebridad. Soy una persona clara, honesta, transparente y que hago las cosas con calidad, mis productos tienen que llevar esa misma bandera”. Machado aseguró que ha aprendido mucho de los negocios con sus propios aciertos y desaciertos, por lo que tiene tres consejos para quienes desean incursionar en el mundo empresarial. “Hay tres reglas en el mundo de los negocios, la cuarta regla es el dinero. La primera es estar convencido de que lo que tú vas a vender de verdad es bueno, tú lo usas, te encanta, crees en tu producto”, indicó. “Dos: tienes que hacer una estructura de los negocios, es como jugar al tic tac toe. Tienes que hacer una estrategia de mercado, saber para quienes trabajas. Y lo demás, trabajar. Encontrar personas que crean en tu proyecto”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Cortesía Alicia Machado Entre los otros productos que tiene previstos lanzar se encuentra un delineador de cejas, ya que se declara “adicta” a ese elemento del rostro. ¡Éxito Alicia! Advertisement EDIT POST

