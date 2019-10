¡Escorpio está de cumpleaños! Encuentra aquí el regalo que le va a conquistar By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía de la marca Misteriosos, apasionados, emocionales y seductores... estos regalos Empezar galería Dulces sueños Image zoom Cortesía de la marca Antifaz de seda para dormir decorado con el nombre del signo y su constelación. Este antifaz y las almohadas, también de seda, que han hecho famosas la marca SLIP se recomiendan para prevenir las arruguitas hasta mientras duermes. Scorpio embroidered mulberry silk eye mask, de SLIP. $50. netaporter.com Advertisement Advertisement ¿A qué huele escorpio? Image zoom Cortesía de la marca A un perfume apasionado, valiente y que se hace notar allá donde va, como los de su signo. Este es una dulce mezcla de azúcar, vainilla y ámbar que deja huella. Sugared Amber Dream Spray Perfume, de Pacifica Beauty. $22. pacificabeauty.com Querido diario Image zoom Escorpio, horóscopo, regalos Para proteger ese lado reservado y misterioso típico de su signo nada como anotar sus pensamientos en el cuaderno más sexy cubierto en el terciopelo más sexy. Velvet Zodiac Journal, de Urban Outfitters. $14. urbanoutfitters.com Advertisement Image zoom The Sis KissGold Crystal Zodiac Coin Necklacethe Gold Crystal Zodiac Coin Necklace, The Sis Kiss. $45. thesiskiss.com Aromaterapia Image zoom Cortesía de la marca Una vela para que la energía de escorpio llegue a todos los rincones de su casa. HOI Scorpio Zodiac Candle. $18. houseofintuition.com Vampy lips Image zoom Cortesía de la marca Los escorpio no tienen nigún miedo a conectar con su lado coqueto y más sensual, pero un lipstick como este se lo pone aún más fácil. Starring You Kiss Of Stars Lipstick, de MAC. $20. macys.com Advertisement Advertisement Advertisement El detalle final Image zoom Para que lleve su signo consigo a todas partesy de forma elegante y sutil. Pendiente Zodiac 14-karat gold earring, de Stone & Strand. $65. Burbujeante Image zoom Escorpio es un signo de agua, ¿qué mejor que una espuma de baño hidratante, con brillo y aroma dulce y afrutado? Sugar Plum Fairy Shampoo, Shower Gel & Bubble Bath, de Philosophy. $18. Sephora.com Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

