Qué productos de belleza llevarte a un road trip Cómo ahorrar espacio y pasos sin renunciar a tus cuidados de la piel cuando viajas con lo mínimo Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya sea por precaución o por querer ahorrar un poco, este verano serán muchos los que elijan no irse muy lejos de casa y evitar las concentraciones en playas y ciudades con mucha población. Si ese es tu plan de vacaciones, sigue los consejos de Kashy Shyne, una experta en relaciones públicas que esta semana ha compartido con nuestra colaboradora Kika Rocha sus mejores trucos para mantener su rutina de belleza y cuidados de la piel durante un road trip en autocaravana. Si no sabes qué llevar contigo este verano, apúntate estos musts de belleza imprescindibles vayas donde vayas. La panameña recomienda los productos de la línea Theraderm porque son versátiles y cumplen varias funciones, son pequeños y efectivos. "[La crema] Eternox Peptide Creme ayuda a prolongar la vida útil del botox y los tratamientos, así que comencé a usarlo al principio de la cuarentena", dice. Pero si tiene que elegir un producto favorito en la línea es su exfoliante todoterreno Nupeel, que ella utiliza en todo el cuerpo e incluso las manos y además aporta un efecto de frescor. "Lo uso también antes de ponerme el autobronceador para que quede mejor", recomienda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los ingredientes estrella de este producto es el extracto de papaya, muy utilizada en cosmética por su alto contenido en vitamina C, magnesio y potasio, y también uno de los ingredientes favoritos de Shyne para hacerse mascarillas caseras antioxidantes con pasos tan sencillos como los que puedes ver en el video al comienzo del artículo. ¡No te lo pierdas!

