Queda una semana para Coachella ¿qué llevarás en la maleta a tu próximo festival? Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía de las marcas Música y amigos siempre es un plan apetecible pero en tu maleta para viajar a un festival el espacio es limitado así que hemos seleccionado 10 piezas que no pueden faltar en tu equipaje para lucir a la última y con un look de belleza impecable. Empezar galería Bolsa esencial Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Esta bolsa de gran capacidad que puedes llevar al hombro o con sus ruedas incorporadas cuenta con un refrescante diseño de flores y rayas que te permitirá reconocer tu equipaje incluso en la distancia. Bolsa Weekender con ruedas, de Betsey Johnson. $72.99. target.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sexy sirena Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Este vestido lo tiene todo para triunfar en un festival: colores a la última, silueta ceñida, espalda cruzada, cómodo y versátil en un punto tejido que parece crochet. Vestido Knit Cotton Dress, de H&M. $29.99. hm.com 2 de 10 Ver Todo SPF con glow Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Este suero sedoso ilumina tu rostro al instante y lo protege del sol con spf 30. Pero no solo eso. Su fórmula orgánica combate también los efectos nocivos de la polución, la luz azul y otros agresores externos a la vez que mejora la retención de la humedad en la piel y le devuelve su brillo natural. Suero iluminador Dew Good Illuminating Serum Sunscreen with Probiotic Technology SPF 30, de Coola. $48. coola.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Pisada todoterreno Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Tan cómodas con su suela acolchada que te permitirán bailar día y noche. Su cuña forrada de yute tiene la altura perfecta para caminar y estilizar tus piernas, mientras que el diseño gladiador sujeta el pie con seguridad y modernidad. Sandalia Stormy Wedge, de White Mountain. $79. whitemountainshoes.com 4 de 10 Ver Todo Mirada de impacto Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Los maquillajes con brillos están a la orden del día en los festivales, y con esta sombra líquida -disponible en varios colores- se aplica con facilidad y precisión, seca como un polvo y resiste al agua y los roces durante horas dándote un brillo llamativo y sin igual. Forever Brillante Metallic Liquid Shadow, en Aquamarine, de Treslúce Beauty. $16.treslucebeauty.com 5 de 10 Ver Todo Flores y bolsillos Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Esta temporada, Old Navy ha duplicado su oferta de vestidos con bolsillos atendiendo a los gustos de sus clientas. Este enterizo de cuello halter, cintura entallada y perneras relajadas, cuenta con bolsillos y además de lucir a la última te permitirá ir cómoda del día a la noche. Enterizo Linen-Blend O-Ring Halter Romper, de Old Navy. $36.99. oldnavy.gap.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Limpieza natural Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Este desodorante natural y libre de aluminio está al nivel de lo que los atletas necesitan para protegerse del olor corporal indeseado gracias a su tecnología con betaglucano que quiebra las moléculas del sudor. Desodorante The Healthy Deodorant, en Sport Luxe, de Lavanila. $14. amazon.com 7 de 10 Ver Todo Accesorio imprescindible Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía En cualquier destino con sol no te puede faltar un buen sombrero que te proteja de los rayos nocivos, pero busca un diseño con mucho estilo como este de rafia, estilo cowboy que incluye una tira de abalorios con peces y estrellas de mar. Sombrero The Desert Cowboy By The Sea, de Lack of Color. $149. lackofcolor.com 8 de 10 Ver Todo Besos jugosos Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Los aceites para labios se han convertido en uno de los aliados de belleza de moda por su fácil aplicación y cuidado intensivo de los labios a la vez que les dan un brillo natural, como este con botánicos nutrientes que mantendrá tu sonrisa suave y jugosa. Glow-y Lip Oil, en Dream-y, de Pixi. $16. pixibeauty.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melena envidiable Festival Coachella maleta moda y belleza Credit: Cortesía Cuando estás disfrutando quizá no tengas tiempo para lavar tu cabello como merece, por eso no olvides incluir en tu equipaje este champú seco ligero, que mantendrá tu cabellera como recién lavada y con volumen sin afectar al cuero cabelludo ni dejar residuos blancos Nº.4D Clean Volume Detox Dry Shampoo, de Olaplex. $30. olaplex.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

