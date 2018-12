Una experta comparte sus mejores tips para que tus labios no se resequen en el invierno

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Durante los meses de invierno la piel sufre mucho y no es para menos. Las bajas temperaturas la pueden resecar demasiado y dejarla deshidratada. Pero más que la piel, son los labios los que realmente sufren los estragos de esta temporada. A veces no solo poner un buen bálsamo labial no es suficiente. Sino que hay que tener en cuenta otros factores y dar otros pasos para mantenerlos en óptimas condiciones y tus labiales favoritos luzcan impecables.

Para saber cuáles son las precauciones que debes tomar y lo que debes hacer para que los labios no sufran en invierno hablamos con Sara Happ, experta en la materia y creadora de la línea de productos para los labios que lleva su nombre, para que nos diera algunos tips que te van a ayudar en mantener tu boca en ópticas condiciones.

Lee a continuación lo que aconseja Happ.

Exfoliarlos todos los días es fundamental y también lo es hidratarlos con ingredientes que realmente penetren en ellos.

The Lip Scrub – Pink Grapefruit, de Sara Happ. $22. Sarahapp.com.

¿Amas los labiales mate y en colores fuertes? Yo también, pero esos productos les extraen la hidratación a los labios y evitan que los aceites de los hidratantes penetren. Agrega un poco de Lip Slip debajo de tu labial favorito para que se mantengan hidratados. El color durará más y no los labios no se van a resecar.

The Lip Slip Balm, de Sara Happ. $24. Sarahapp.com.

En las noches tienes que aplicarte un hidratante profundo y los labios van a amanecer más sexy que nunca.

Si tus labios están muy resecos y la piel se está levantando no trates de quitarla sin antes ponerte una buena cantidad de un hidratante que tenga aceites y déjalo por unas horas. Luego delicadamente remueve el producto con una servilleta. Nunca te quites la piel mientras los labios están secos.

Normalmente los labiales que te dan ese color hermoso son los mismos que dañas los labios. Asegúrate que los que usas tengan aceites de los mismo que usas en tu rostro. Los labios necesitan el mismo amor que le das a tu piel.