Si te está cayendo el cabello más de lo normal esto te interesa Una peluquera que lo ha vivido en primera persona nos cuenta con qué productos y nuevos hábitos consiguió recuperar su melena al cien por ciento. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Has notado que últimamente pierdes más pelo de lo normal? Si estás preocupada porque desde hace semanas o meses ves como se te cae o rompe el pelo en la ducha o al cepillarte, presta atención porque puede ser síntoma de un problema de salud como el estrés o algún desequilibrio en tu alimentación. De hecho, según un estudio llevado a cabo en julio por la consultora DeVries Global y la compañía de estudios de mercado Dynata, un 20 por ciento de mujeres en EEUU ha empezado a experimentar pérdida o afinamiento del cabello desde que empezó la crisis de la COVID-19. Más de la mitad de ese 20 por ciento cita el estrés como principal causa, ¡y no es para menos! Hablamos con la estilista y experta en cabello Carrera Alvarez (@carreracolor), que ha trabajado con celebrities como Kourtney Kardashian y Ke$ha, y que lo experimentó en primera persona después de atravesar una de las etapas más difíciles de su vida. ¿Cuándo y cómo empezaste a notar que tenías este problema? Pasé por un divorcio muy traumático que me afectó mucho también físicamente. Perdí mucho peso y un día una amiga mía que también es peluquera me estaba haciendo el pelo y me avisó de que mi pelo se veía mucho más fino que antes y que incluso tenía algunas zonas sin pelo. Image zoom Getty Images ¿Qué es lo primero que hiciste para resolver el problema? En el salón en el que trabajaba usaban productos de Nioxin para la pérdida del cabello y empecé a utilizar su sistema de kits (que incluye un champú, un acondicionador y un suero para el cuero cabelludo), yo uso el número 3. Se centra mucho en la salud del cuero cabelludo. También empecé a tomar sus suplementos, pero también hice cambios de estilo de vida muy importantes y que me ayudaron mucho, como volver a correr, también dejé de fumar e introduje algunos cambios en mi dieta que también ayudaron. Hice tantos cambios que no sé exactamente cuál ayudó más, pero como una tonelada de frutas y verduras y cuidando al máximo lo que meto en mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo tardaste en ver resultados con el tratamiento de nioxin? El kit dice que puedes empezar a ver resultados en 30 días. Eso es para aquellas y aquellos que se lavan el pelo a diario, pero si, como yo, eres de las que se lo lava cada 4 o 5 días, sobre todo durante el periodo de confinamiento, yo empecé a ver los resultados más notables a los 3 meses. Después, a los 6 o 7 meses, todo el mundo me empezó a decir que se me veía el pelo muy largo y sano. irene Image zoom Hair Care Kit System 3, Color Treated Hair with Normal to Light Thinning, de Nioxin. $29.99. Ulta.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez has conseguido que tu pelo vuelva a estar más sano y fuerte, ¿qué productos recomiendas para mantener los resultados? Yo seguí usando los productos que incluye el kit de Nioxin. A veces alterno con un champú fortificante de Wella, lo usamos mucho [en el salón]. ¿Funciona igual para pelo seco y pelo graso? Hay seis kits diferentes. [Lo ideal es hacer] este cuestionario online para saber cuál es el que mejor se adapta a tu tipo de cabello y conseguir los mejores resultados. Como estilista y experta en este problema, ¿algún consejo a la hora de peinarse o cuidarse el pelo en casa para que se note menos la pérdida o afinamiento del cabello? Más que estilos o peinados que evitar, yo recomendaría no someter el pelo a procesos químicos o de calor muy agresivos. En cuanto a color también hay trucos como teñir las puntas de un color más claro que en la raíz para dar la sensación de que en la base del cabello tienes más volumen. Pero se trata más del cuidado del cabello que de cómo lo llevas y dejarte guiar por un experto en el tema. ¿Qué les dices a aquellas que sufren este problema? Que no estás sola, el porcentaje de mujeres que lo sufre es muy elevado. Todos pasamos por fases como esta en la vida y hay muchas maneras de mejorarlo y solucionarlo y expertos que te pueden ayudar. ¡No te aisles y sientas que estás sola en esto!

