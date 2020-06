Qué hacer si en verano sudas en exceso Toma nota de los mejores consejos y tratamientos para enfrentar este problema que afecta al 5 por ciento de la población mundial. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Sudas mucho y no sabes si es normal? ¿Alguna vez has oído hablar de la hiperhidrosis? Se trata de un tipo de sudoración excesiva que puede ser general o más localizada, en zonas como los pies y las manos, y que afecta al 5 por ciento de la población. Hablamos con varias expertas para descubrirte lo último en tratamientos en la consulta del dermatólogo, un remedio natural y qué tipo de productos buscar en la farmacia para ayudarte a combatir el problema este verano. “La toxina botulínica (Botox) reduce alrededor del 85 por ciento el sudor y el olor de 4 a 6 meses”, observa la Dra. Anne Chapas, de Union Square Laser Dermatology, en Nueva York. “Los resultados empiezan a verse entre 2 y 4 días después del tratamiento, y el tratamiento se tiene que repetir cada 6 meses para mantener el efecto”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía de la marca Crema para el sudor en las palmas de las manos Carpe Antiperspirant Hand, de Carpe. $14.95. mycarpe.com Según explica la Dra. Chapas, si padeces exceso de sudor o hiperhidrosis debes evitar el calor y el estrés lo más que puedas porque estos dos factores pueden causar brotes. “Recomiendo a mis pacientes que se exfolien a menudo, que elijan bien su antitranspirante y que lleven uno extra en el bolso o en el auto, que se mantengan hidratados y lejos del calor en la medida de lo posible”, advierte. Image zoom Cortesía de la marca Desodorante antitranspirante Dry Spray, en Shea Butter, de Dove ($5.99. En farmacias). Para las que buscan completar el tratamiento con alternativas naturales, la naturópata Kate Denniston, del centro Los Angeles Integrative Health recomienda sobre todo usar hojas de salvia secas. “Ayudan con el exceso de sudor, incluso el causado por el estrés o los sofocos de la menopausia”, dice la experta. Y si sudas por la noche, recomienda probar la schisandra, unas bayas chinas con propiedades astringentes. Eso sí, como la salvia, no se recomienda tomarlas si estás embarazada.

