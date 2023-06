¿Qué fue lo que hizo Chiquis para estar tan delgada? "Mi relación con la comida no necesariamente era la más saludable" La cantante habló con People en español sobre los cambios físicos que ha tenido en los últimos meses Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Chiquis | Credit: Instagram Chiquis Si alguien goza de una de las mejores etapas de su vida, esa es Chiquis. La intérprete de "Abeja reina", no solo llegará al altar de la mano de su novio el fotógrafo mexicano Emilio Sánchez, quien le propuso matrimonio en mayo, también goza de una excelente salud física. "Hice muchos cambios, primero empezó [el cambio] mental, reconocer que mi relación con la comida no necesariamente era la más saludable", confiesa en exclusiva Chiquis. "Yo comía si estaba triste y comía si estaba feliz y comía de más". En cuanto percibió la situación, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera cambió el chip. "Hice un clic en mi cabeza como un estilo de vida", cuenta. "Comer lo que quieras, en porciones y es mejor [comer] más proteína, más verduras, cosas sin tanta grasa, si comes con grasa que sea aguacate, aceite de oliva, cosas que sean grasa buena". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y eso de las porciones? "Comía mucho y ahora las porciones [las mido], no tomo cerveza, refresco, si me comía dos tortillas, ahora me como una, no es de que ya no coma, me gusta disfrutar, soy una mujer de buen diente", confiesa la artista quien también está en tratamiento para mejorar sus problemas de tiroides y se somete a terapia de hormonas. "Pero ahora como poquito, ahora es de deja pruebo el pastel, no [es de] comerme todo el pedazo". ¡A tomar nota!

