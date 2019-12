¡Qué espectáculo! Geraldine Bazán crea tendencia y desata la locura con su bikinazo galáctico en Puerto Rico La actriz mexicana ha provocado el caos en la Isla del Encanto con su traje de baño más sexy y atrevido de todos los que ha lucido hasta el momento. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay algo por lo que recordaremos el 2019 es por ser el año estrella de Geraldine Bazán. Después de un divorcio muy duro en 2018, la actriz ha sabido pasar página y renacer como el ave Fénix. Luce más feliz y bella que nunca, con una vitalidad y una agenda llena de jugosos proyectos profesionales. Así nos lo ha hecho ver y saber a través de sus redes donde como si de una colegiala se tratara la hemos visto bailar reguetón, modelar conjuntos de infarto y disfrutar en compañía de sus grandes amigos. La actriz, que se encuentra por motivos de trabajo en Puerto Rico, ha compartido unas imágenes en traje de baño que han creado tendencia por el modelo galáctico dorado que lleva puesto. Tampoco ha pasado desapercibida la estilizada figura y en plena forma de la feliz mamá. “¡¡¡Chapuzón con agua helada p’a despeltal. A lo boricua!!! (Con mucho cariño y respeto). ¡¡Como estamos gozando de esta Isla maravillosa!!”, ha escrito en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la película Los Leones se llevó a sus pequeñas Elissa y Miranda a Puerto Rico para que le acompañaran durante estos días de rodaje. Las tres mosqueteras compartieron momentos idílicos que la actriz de 36 años ha presumido con mucho entusiasmo. Unas salidas por el Viejo San Juan donde ha vuelto a paralizar el tráfico con unos sexy shorts claros que han dejado al descubierto sus espectaculares piernas. Geraldine despide el año pletórica física y personalmente, un estado de ánimo que espera seguir alimentando en este 2020 donde quizás el amor vuelva a llamar a su puerta. Advertisement

