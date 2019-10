Todo lo que necesitas saber para ser una VSCO girl Si todavía no conoces esta moda que triunfa entre las niñas y adolescentes de todo el mundo tienes que leer esto. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo primero, ¿qué significa VSCO? Se pronuncio “visco” y es el nombre de una aplicación móvil de edición de fotos, famosa por sus filtros que parecen películas de aire retro, y es en esa aplicación donde las chicas editan y postean sus fotos y videos con una estética muy específica que probablemente ya hayas visto en tu feed de Instagram o si tienes una hija adolescente. Según Instagram y la revista especializada en tendencias The Cut, los accesorios imprescindibles de estas chicas son los coleteros de pelo o scrunchies que se hicieron superpopulares a principios de los 90 y desde hace un par de temporadas han vuelto con fuerza, las sandalias de estética hippie Birckenstock, una botella de agua rellenable (¡muy importante!), tops de la marca Brandy Mellville, camisetas oversized de Nike y marcas de deporte, pulseras de colores en las muñecas, mochilas suecas y sprays faciales de Mario Badescu. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué Mario Badescu? La marca estadounidense tiene 52 años de historia, una imagen sencilla, limpia y natural, ¿por qué se ha puesto de moda ahora entre las más jóvenes? Según otro reporte del blog de belleza Into the Gloss, la razón es que las VSCO girls buscan el look más natural posible, ese efecto no-makeup y ese brillo húmedo y natural de la piel sana que puedes conseguir con productos como el popular spray facial de agua de rosas de esta marca. Image zoom Cortesía de la marca Puedes conseguirlo en sephora.com por $12. Muestra del fenómeno es que, según Into the Gloss, este producto se ha convertido en el tercer producto más vendido en la tienda de cosmética online Alta y ahora es el producto de belleza más popular en Amazon. Además de la estética limpia, otra clave para entender a las chicas VSCO es que se preocupan por el planeta. De ahí las botellas rellenarles, la multitud de fotos que publican en las redes disfrutando de la naturaleza y buscan asociarse con marcas que siguen prácticas sostenibles y se preocupan por el medio ambiente y los animales. ¿Conoces a alguna VSCO girl? Advertisement EDIT POST

