¿Que es el slugging? Los detalles detrás de la última tendencia de tiktok Con solo un producto que probablemente ya tienes, puedes transformar tu piel reseca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujer en espejo, skincare, cuidado de piel Credit: Getty Images El inverno es una de las temporadas más difíciles para las chicas de piel reseca, ya que a veces sienten que ni las cremas mantienen la elasticidad de su tez. Hemos visto que las tendencias del skincare buscan un look más glowy y algunos looks extremos son casi brillosos. Aunque no quieras tener la piel grasienta, no cabe duda de que la piel hidratada se ve más rejuvenecida y se siente mejor. ¿Cómo puedes asegurar que la hidratación dure el día entero? TikTok tiene una solución económica y eficaz. Se trata de una técnica llamada slugging. Esta tendencia derivada del K-Beauty toma su nombre de las babosas, pero tiene poco que ver con las criaturas. Consiste en aplicar una capa fina de vaselina a tu tez antes de dormir para asegurar que mantenga su hidratación natural. Esencialmente, los productos gruesos cómo la vaselina son oclusivos y trabajan como una barrera para tu tez, asegurando que las células de tu piel no pierdan agua. @@charlotteparler Se debe a un ingrediente clave: el petrolato. Aunque suene parecido al petróleo, este ingrediente es completamente seguro para tu tez y muchos productos del cuidado de la piel lo contienen por sus propiedades humectantes. Sin embargo, las chicas con propensas al acné deberían evitar la técnica para evitar tapar sus poros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí te tenemos algunas recomendaciones de productos que puedes usar si quieres probar el slugging. ¡Todos están a buen precio! Slugging, productos del cuidado de la piel, skincare Credit: Cortesía Original 100% Pure Petroleum Jelly Skin Protectant, de Vaseline. $4.19. target.com Slugging, productos del cuidado de la piel, skincare Credit: Cortesía Healing Ointment After Hand Wash for Dry & Cracked Skin, de Aquaphor. $6.79. target.com Slugging, productos del cuidado de la piel, skincare Credit: Cortesía Moisturizing Cream, Face and Body Moisturizer for Dry Skin, de CeraVe. $17.29. target.com

