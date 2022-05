¡Adiós a las ojeras! Conoce los beneficios milagrosos del peeling periocular El Dr. Campos nos revela un tratamiento innovador que dejará tu rostro como nunca antes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de la mirada se pueden transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo, pero también se pone de manifiesto el estado de la piel en el área de los ojos y el estilo de vida de la persona. Prestar atención a la higiene, cuidados y embellecimiento de la zona ocular es de vital importancia para mejorar nuestro aspecto y sentirnos mejor. Por eso el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre los peelings perioculares. ¿De que se trata? El procedimiento trata arrugas, flacidez y ojeras del tipo pigmentaría (de color marrón) y las que se producen debido al afinamiento del tejido debido a un incremento de vascularización y dilatación de los capilares cercanos a la superficie cutánea por un drenaje linfático y vascular irregular (de color azul violáceo). El peeling periocular combina diferentes ingredientes activos como son el ácido azelaico, ácido salicílico o el ácido láctico, entre otros que son formulados específicamente para el tratamiento de esta sensible zona y mejora aspecto de arrugas, flacidez y repara tejidos envejecidos, favoreciendo el drenaje linfático lo que reduce la permeabilidad capilar. ¿Cómo se realiza? El primer paso consiste en una limpieza facial para eliminar aceites. Se recomienda no aplicar maquillaje. Una vez realizada la limpieza de la piel se prosigue a la aplicación de una solución que se personaliza según las necesidades de cada paciente. Ácidos con diferentes niveles de concentración pueden estar presentes en la fórmula aplicada, lo cual requerirá cuidado extremo y un neutralizante para detener su acción en la piel después del tiempo de acción recomendado. La mayoría de las personas sienten una sensación de ardor que dura aproximadamente de cinco a diez minutos, seguida de una sensación tirante. Una vez que se completa el procedimiento, el profesional te proporcionará instrucciones para el cuidado posterior. Este tratamiento es ambulatorio, lo que significa que con los cuidados que te recomiende el especialista puedes seguir con tus actividades cotidianas. ¿Cuándo se ven los resultados? Si tu peeling fue superficial, verás los resultados podrás apreciarlos generalmente después de dos o tres semanas. En caso de que haya sido más profunda la exfoliación, la piel tarda más en sanarse y renovarse. Muchos pacientes optan por mantener sus resultados con un programa de sesiones de mantenimiento cada varios meses para fomentar la mejora continua del tono de la piel y mantener a raya esas líneas finas. Los resultados son una piel de aspecto más brillante, fresco, joven y saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién es el paciente ideal? Este procedimiento es ideal para aquellas personas que desean hacer desaparecer el aspecto cansado de su rostro, los que posean ojeras, así como líneas finas y arrugas en el área periocular. Deben abstenerse aquellos casos con desórdenes cutáneos en fase inflamatoria aguda, los pacientes con depilación reciente, que tengan heridas o quemaduras solares, que estén embarazadas o en periodo de lactancia y los pacientes que estén consumiendo medicamentos que incrementen la fotosensibilidad como son los retinoides y antibióticos. ¿Cuál es su costo? La mayoría de los pacientes requieren de dos a tres sesiones para obtener resultados óptimos. El precio promedio por sesión es de $150 dólares. Una última recomendación… Definitivamente el peeling periocular te ayudará a lograr una piel nueva, más firme, tonificada y clara. Es otro aliado efectivo, seguro y de efectos duraderos contra las ojeras. Eso sí, esta área del rostro es extremadamente sensible y cercana a los ojos así que como siempre te recomiendo, asegúrate que la persona que te lo va a hacer tenga la educación y las credenciales necesarias para evitar cualquier efecto secundario no deseado.

