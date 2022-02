¿Qué es el lip blushing? Los detalles detrás del procedimiento que transforma los labios Aquí te contamos de qué se trata la técnica y cómo copiar el look en casa con maquillaje Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El maquillaje permanente o semipermanente existe hace años, pero con servicios nuevos como el microblading, luce más natural que nunca. Cuando se trata de los labios, hay muchas mujeres que se han tatuado el delineado, pero ahora hay una oferta más sutil para dar la apariencia de labios rosa aun sin maquillaje. El lip blushing es la última técnica de este estilo que promete transformar el look de tus labios. Usando una máquina especializada de tatuaje, las maquillistas expertas le dan un toque de color a los labios sin crear líneas severas. Incluso, con pigmentos un tono más oscuro que tus labios naturales, pueden dar la impresión de un labio más voluminoso. La técnica también beneficia aquellas que tengan cicatrices en sus labios o que buscan labios más simétricos. Los resultados pueden durar hasta dos años. Por supuesto, cualquier tratamiento de este estilo puede traer riesgos, así que debes de encontrar un sitio de buena reputación en tu área si buscas el look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y si te fascinan los resultados, pero no estás segura si quisieras someterte a una aguja de tatuaje, las chicas de TikTok tienen algunas recomendaciones geniales para copiar el estilo. @@danaisabellaaaa

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué es el lip blushing? Los detalles detrás del procedimiento que transforma los labios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.