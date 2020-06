Qué es la copa menstrual y qué debes saber antes de probarla Si estás pensando en pasarte a esta opción mucho más ecológica, tienes que leer esto. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez más mujeres buscan alternativas ecológicas, ya sea reutilizables o que contengan menos o ningún químico que pueda ser tóxico, a las tradicionales compresas y tampones para el periodo. Una de las más populares es la copa vaginal, un pequeño objeto de silicona con forma de copa o vaso que se puede lavar y volver a utilizar durante hasta 5 años. Yo he probado el de la marca Nixit, una copa o disco que promete protegerte durante hasta 12 horas y es muy fácil de aplicar gracias a su diseño flexible. Lo que me hizo decidirme fue buscar una alternativa a los productos de un solo uso que intento evitar en todos los aspectos de mi vida y muy especialmente en el neceser y el cuarto de baño, pero muchas de mis amigas lo usan porque las compresas o tampones les provocan irritación o incluso por el ahorro económico que supone si sumas lo que te gastarías en 5 años de tampones. "Te olvidas [del periodo] durante 12 horas , evitas el contacto con tóxicos y lo genial es todo lo que te ahorras", dice Carmen, de 34 años, que se ha pasado a este sistema después de años usando tampones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si vas a darle una oportunidad, desde la marca recomiendan quitarte la copa en la ducha o sentada en el retrete para evitar manchar el suelo u otras superficies las primeras veces hasta que le cojas el truquillo, y cuanto más relajada estés mejor. Y si todavía tienes dudas puedes ver este video en Youtube que seguro que resuelve algunas:

