Si todavía no sabes lo que es el Facegym mira lo que te estás perdiendo Por Irene San Segundo

Si eres de las que sigue las tendencias de belleza en cuanto a tratamientos cosméticos, cirugía plástica y medicina anti envejecimiento seguramente habrás oído hablar de FaceGym. "No es un facial, es un entrenamiento", explican desde la web de la compañía que ha puesto de moda esta rutina para ejercitar los músculos de la cara. La idea principal es que igual que ejercitas tu cuerpo para evitar su deterioro y mantenerlo más joven, ¿por qué no hacer lo mismo con tu cara? En sus sesiones se combina lo último en tecnología con productos que se aplican en la piel y movimientos específicos para estimular los muchas veces olvidados 40 músculos que hay en el rostro y tonificarlos, levantarlos, esculpirlos para prevenir la caída y deterioro que sucede de forma natural con el paso de los años. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que obviamente no hay acceso a sus centros físicos en ciudades como Manhattan, el equipo de FaceGym ha diseñado una versión virtual de su masaje estrella para que puedas aprender a hacer desde casa. Además de compartir sesiones semanales en video via Instagram Live, ahora ofrecen también un servicio más específico con un entrenador personal que se adapta a tus necesidades igual que cuando vas al salón de belleza y ofreciéndote una alternativa al botox y otros rellenos mientras los salones y consultas de dermatología permanecen cerrados. ¡Como en el gimnasio! Desde corregir ojos cansados y arruguitas alrededor de la boca, hasta hacer que tus labios parezcan más gruesos. ¡Solo con gimnasia! Una de estas sesiones dura 45 minutos y cuesta $60 en FaceGym PT y ahora también ofrecen clases grupales que puedes organizar con tu grupo de amigos.

Si todavía no sabes lo que es el Facegym mira lo que te estás perdiendo

