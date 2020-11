Close

¿Qué es el bakuchiol? Todo lo que debes saber sobre esta nueva fuente de eterna juventud También llamado retinol vegano, este poderoso ingrediente con propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes, ayuda a la regeneración de la piel. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada cierto tiempo, en el mundo de la belleza se han un gran descubrimiento: una fórmula, una textura o un ingrediente que se pone de moda y las marcas comienzan a aplicarlo en sus productos. Lo hemos visto con las aguas micelares, el escualeno, las sheet masks, los CBD o en su día el retinol. Considerado el activo más eficaz para luchar contra el envejecimiento, tiene también algunos efectos adversos como la irritación o la descamación, además de que su uso no está recomendado durante el embarazo o la lactancia. Ahora se abre paso con fuerza el bakuchiol. Quizá no te suene su nombre, aunque en las medicinas ayurvédica y china y se utiliza desde tiempos inmemoriales. Pero este ingrediente de origen vegetal, tiene las mismas propiedades que el retinol, sin muchos de sus inconvenientes. Hablamos con la doctora Bertha Baum, dermatóloga de las estrellas y experta en medicina estética, para saber más de este componente que cada día se utiliza en más productos para la piel y te proponemos una rutina de belleza basada en este activo cosmético. Image zoom Credit: Anna Gorbacheva ¿Qué es exactamente el bakuchiol? Bakuchiol es un extracto vegano, derivado de [las semillas de] una planta de la india que se llama psoralea corylifolia que tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes. ¿Para qué sirve? Tiene las propiedades perfectas para acelerar el proceso de cambios de células en la piel [o regeneración celular], producir colágeno, ayudar con el daño solar y disminuir las líneas del envejecimiento. ¿Qué diferencias existen con el retinol? Básicamente tiene los mismos beneficios del retinol, derivado de la vitamina A. Pero sin la irritación que a veces causa el retinol. [Con el retinol] la piel se puede resecar, ponerse roja o sensible. ¿A qué pieles beneficia más esta sustancia? [Sirve para todo tipo de piel] pero las más sensibles que no toleran el retinol deben usarlo como retinol natural ya que irrita menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Anna Gorbacheva ¿Cuál es la mejor manera de utilizarlo? Usualmente se utiliza en la noche y cuando lo combinamos con retinol tenemos un potente poderoso ingrediente que puede dar excelente resultados de rejuvenecimiento. Yo recomiendo primero usar una cantidad pequeña y solo una o dos noches de la semana y ver cómo reacciona la piel. Al ser de origen vegetal quizá pensemos que no es realmente efectivo… Estudios han demostrado que el bakuchiol es igual de bueno que el retinol y que también ayuda con las manchas. También tiende a ser más estable lo que lo hace más fácil de usar con otros ingredientes [en más variedad de productos] y también por las mañanas. Aquí tienes una selección de productos que contienen bakuchiol para comenzar a incluir en tu rutina de belleza este activo cosmético que perfecciona la firmeza de la piel, el estado de las líneas de expresión, reduce las manchas y la hiperpigmentación y también mejora las pieles con acné gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Image zoom Este aceite limpiador actúa también como desmaquillante y está infusionado con 8 súper aceites, como bakuchiol, sésamo, comino, brócoli, zanahoria o uva, además de CBD. Un cóctel que nutre, mejora y protege la piel gracias a su contenido en vitaminas A y E. Limpiador en aceite CBD Superfood Dual Cleansing Oil, de Yensa. $38. yensa.com Image zoom Credit: Cortesía Este suero, apto para todo tipo de pieles, está elaborado con ingredientes naturales y ayuda a reducir la apariencia de arrugas, unificar el tono de la piel y mejorar la textura. Suero Bakuchiol Anti Aging Serum, de Herbivore. $54. sephora.com Image zoom Credit: Cortesía La zona más delicada del rostro, el contorno del ojo, necesita ingredientes cuidadosos con la piel. Esta crema contiene bakuchiol que además de reducir la apariencia de arrugas, ojeras y aptas de gallo, también mantiene la piel hidratada y suave. Crema para contorno de ojos Renewal Firming Eye Cream, de Burt's Bees. $19.99. burtsbees.com Image zoom Perfecto para combatir decoloración, manchas, acné, puntos negros o finas líneas de expresión ¡mientras duermes! Su combinación de ácidos AHA y BHA incluye ácido láctico vegano, ácido glicólico, ácido salicílico y ácido pitico, además de bakuchiol. Una mezcla que devela una piel más suave y luminosa. Overnight Sensation™ 10% AHA + BHA Gentle Resurfacing Peel, de Thrive Causemetics. $62. thrivecausemetics.com Image zoom Credit: Cortesía Mantén tus labios más suaves y llenos con este bálsamo reparador y delicado aroma. Vanilla Lip Balm with Bakuchiol, de Whish. $20. whishbody.com

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Qué es el bakuchiol? Todo lo que debes saber sobre esta nueva fuente de eterna juventud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.