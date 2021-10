Conoce el secreto detrás de la mirada de Adele Este es el delineador líquido favorito de la cantante y lo puedes conseguir ahora mismo ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque la cantante inglesa ha tenido una transformación física impactante en el último año, el maquillaje icónico de Adele nunca ha cambiado. Con todo tipo de atuendo, siempre reconocemos a Adele por su delineado estilo cat eye negro que le queda fabuloso. Ahora, tenemos el secreto detrás del producto que usa para lograrlo. En una entrevista en YouTube de Vogue de su serie 73 preguntas, la intérprete de "Rolling in the Deep" invitó a las cámaras a su casa en lo que respondía preguntas sobre su música, estilo, familia y más. Por supuesto, entre las preguntas, tuvieron que preguntarle: "¿Cuál es tu delineador favorito?" La ganadora de 15 Grammys respondió que el que más le gusta es el de la maquillista de las estrellas, Pat McGrath. Quedamos maravilladas con la respuesta, porque a nosotras también nos encantan los productos de esta marca. El delineador tiene una fórmula súper mate y a prueba de agua, así que es perfecto para usar el día entero. Si quieres conseguir uno, lo puedes encontrar en Sephora por $32. Delineador, Pat McGrath Credit: Cortesía PERMA PRECISION Liquid Eyeliner, de Pat McGrath Labs. $32.00. sephora.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra entrevista con Page Six, Michael Ashton, el maquillista de Adele, ofreció varios consejos para las que buscan imitar el estilo en casa. "Cuando uses el delineador en tu propio rostro, siempre recomiendo empezar desde la sien y dibujar la línea hacia adentro. Así podrás lograr una línea más recta," explicó.

