Revitaliza tu tez con PRX Derm Perfexion El Dr. Campos revela los secretos detrás de este tratamiento que elimina manchas y más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el mundo de la medicina estética los tratamientos de revitalización dérmica juegan un papel importante cuando se trata de eliminar manchas, mejorar textura de la piel, incluso para mejorar las arrugas. Pero, ¿sabías que existe un nuevo tratamiento estético con todos estos beneficios, pero sin descamar tu piel? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todos los detalles del PRX Derm Perfexion. piel, belleza Credit: Getty Images ¿QUÉ ES PRX DERM PERFECTION? En pocas palabras, PRX Derm Perfexion es un tratamiento de bio revitalización sin exfoliación. Es una fórmula avanzada de una exfoliación con ácido tricloroacético (TCA). PRX Derm Perfexion fue desarrollado como un tratamiento para niños con cicatrices, y aunque es revolucionario para corregir cicatrices, también es una excelente opción de estiramiento facial, mejora las estrías y la flacidez de la piel. Esta es una solución perfecta para aquellos que no desean el tiempo de inactividad de un tratamiento como son los tratamientos láser, pero desean resultados similares. ¿CÓMO FUNCIONA PRX DERM PERFECTION? PRX Derm Perfexion contiene una combinación de ácido tricloroacético, peróxido de hidrógeno y ácido kójico. La fórmula penetra profundamente y actúa sobre la capa epidérmica hasta la capa basal, estimulándose para regenerar y renovar el colágeno y la elastina. Es capaz de eliminar la piel endurecida sin dañar la epidermis en lo absoluto. ¿CÓMO SE APLICA EL TRATAMIENTO? Después de limpiar y secar la piel, PRX Derm Perfexion se aplica masajeando en la piel hasta que el producto se absorba por completo. Cada sesión incluirá entre dos y tres capas de aplicaciones. A continuación, la piel se lava y se enjuaga con una almohadilla empapada en agua, seguida de una crema hidratante y nutritiva así como productos de seguimiento para el cuidado en casa. La sesión de PRX Derm Perfexion suele durar unos 30 minutos y no hay tiempo de inactividad o recuperación después del tratamiento. Es importante tener en cuenta que debe evitarse el uso de retinol y ácido hialurónico tres días antes y tres días después del tratamiento. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? PRX Derm Perfexion combate la flacidez facial y corporal sin empleo de agujas; trata estrías, melasma y cicatrices consecuencia de la varicela o el acné. Puede ser un complemento en procedimientos faciales y, además, puede potenciar los efectos de diversos tratamientos de medicina estética como bótox, rellenos o láser. La técnica no es invasiva ni dolorosa, no produce enrojecimiento, ni deja marcas ni hematomas y lo mejor ¡Sus efectos son inmediatos! ¿QUIÉN ES EL PACIENTE IDEAL? PRX Derm Perfexion, al realizarse sin agujas, está recomendado para toda aquella persona que quiera tratar estrías, melasma, cicatrices, manchas, arrugas, etc. Pero que no quiera someterse a un tratamiento invasivo o que pueda parecerle más agresivo para la piel. Además, es seguro para todo tipo de piel, desde las pieles más claras hasta las pieles oscuras. Es importante tener en cuenta que no se recomienda que se aplique el tratamiento en caso de tener la piel irritada o sufrir dermatitis seborreica, erupciones cutáneas o herpéticas que estén en curso. Tampoco es recomendable para mujeres embarazadas o que estén en el periodo de lactancia. Eso sí, el uso del protector solar es indispensable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿CUÁL ES SU COSTO? El costo promedio del tratamiento PRX Derm Perfexion oscila entre $400 a $600 por sesión. Se recomiendan de dos a cuatro sesiones para lograr los máximos resultados y mantener sus efectos en el tiempo. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN... Aunque PRX Derm Perfexion es indoloro, seguro y no presenta efectos secundarios importantes, es cierto que después del tratamiento la piel puede sentirse un poco tirante, a la vez que más tersa y suave. O podemos experimentar una leve sensación de anestesia superficial al tocar la cara. Estas molestias irán desapareciendo en poco tiempo. Ya sabes, si quieres mejorar el aspecto de tu piel, eliminar las manchas, marcas o combatir el envejecimiento cutáneo y la flacidez sin dañar la piel PRX Derm Perfexion es una excelente opción.

