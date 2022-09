Burberry, Barbour y otras marcas de moda que podrían perder su título como proveedores de la corona británica Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Isabel II marcas título de proveedor real Credit: Indigo/Getty Images La casa real británica cuenta con 620 marcas reconocidas como proveedores oficiales, 52 de ellas relacionadas con el mundo de la moda entre sastres, sombrereros, zapateros, firmas de ropa militar o para el servicio. Prestigiosos títulos que han quedado anulados tras el fallecimiento de Isabel II y que, para que estas firmas puedan seguir usando, debe renovar el nuevo monarca. Estas son las favoritas de la difunta soberana. Empezar galería Burberry - gabardinas Isabel II marcas título de proveedor real Credit: Georges De Keerle/Getty Images Cuando llovía, la reina no salía de casa sin una gabardina de esta casa británica. Tanto en ocasiones formales como la de la imagen, como para su vida en el campo o su presencia en eventos relacionados con la naturaleza, como las carreras de caballos, donde la vimos con modelos más clásicos.
Stewart Parvin - trajes
El diseñador británico está detrás de muchos de los conjuntos monocromáticos de la monarca, como este verde neón. También su asesora en vestuario Angela Kelly, funge como modista personal del a reina. Isabel II vestía en colores brillantes por dos razones: por seguridad y para que cuando la gente se agolpaba para verla, todos pudieran decir que habían visto a la reina,
Launer London - bolsos
Sin duda las carteras favoritas de la reina desde 1968, cuando el fundador le mandó una como regalo. Desde entonces no la hemos visto separarse de este característico bolso rígido de asa corta. Siempre utiliza el modelo más sobrio, el Traviata, en color negro. Con este "uniforme" de traje de vivos colores, sombrero, guantes y bolso, se convirtió en un auténtico icono de estilo.
Rachel Trevor-Morgan - sombreros
Los tocados son una parte importantísima en la vida de la realeza británica, con numerosos actos en los que este accesorio se convierte en el centro de atención, como las carreras de Ascot. Siempre con sombrero, la reina recurría a las especiales creaciones de esta experta sombrerera artesana, Rachel Trevor-Morgan, que realiza sus obras a mano, en las ocasiones mas especiales. Otra firmas de sombrero querida de la madre de Carlos III y de Kate Middleton es Lock & Co. Hats. Fulton Umbrellas - paraguas
En un clima lluvioso como el británico rara era la vez que la reina salía de casa sin su paraguas por s cambiaba el tiempo. Siempre coordinado con su look, estaban hechos a la medida, transparentes para que se le viera y con una franja de color a juego con su atuendo.
Cornelia James - guantes
Otra prenda imprescindible en el vestuario de la fallecida soberana eran los guantes. De hecho, muchas mujeres llevaron este accesorio a su funeral como homenaje. La proveedora real hasta el momento es esta firma que ostenta este honor desde 1979.
Rayne - zapatos
Confeccionados a la medida en piel, con un tacón máximo de 3cm, puntera casi cuadrada, y en ocasiones con detalles decorando el empeine. Así son los zapatos que llevó Isabel II durante más de 50 años. Un empleado de la marca comentó en una entrevista al Daily Mail que compraba uno o dos pares al año, remendando los antiguos. A la monarca no le gustaba gastar dinero.
Barbour - ropa de exteriores
En actos oficiales, la monarca siempre iba vestida de manera impecable, habitualmente con abrigo y sombrero del mismo color en tonos brillantes. Pero para pasear por los terrenos que rodean sus castillos, era habitual verla en su chaqueta Barbour y con un pañuelo en la cabeza. Según Daily Mail, tuvo la misma prenda durante 25 años. Cuando la marca le ofreció una nueva por su jubileo, Isabel II insistió en que le volvieran a encerar y remendar la suya.
Hunter - botas de agua
Muy activa en su vida al aire libre, era muy habitual verla con este otro "uniforme" de campo: chaleco acolchado o gabardina, falda y botas de lluvia. La famosa marca Hunter era la encargada de cubrir las necesidades en cuanto a calzado de goma de la reina y de su esposo el príncipe Philip.
Land Rover - coches
Aunque no es una firma de moda, no podíamos dejar de incluir la marca de coches Land Rover. La soberana, quien amaba su vida en el campo, se movía por sus dominios montada a caballo o en un Range Rover que conducía ella misma. ¡No olvidemos que fungió como mecánica durante la II Guerra Mundial!

Burberry, Barbour y otras marcas de moda que podrían perder su título como proveedores de la corona británica

